Súlyos szigorítás: Nagy-Britanniában csak a legszükségesebb esetben lehet az utcára lépni

A briteknek ezentúl csak a legszükségesebb esetekben - például az alapvető szükségleti cikkek vagy gyógyszerek beszerzése céljából - szabad elhagyniuk otthonaikat az új koronavírus okozta járvány megfékezése végett - jelentette be hétfő este Boris Johnson miniszterelnök.

Az eleinte a vírus viszonylagos szabadon engedésével, a legveszélyeztetettebbek megóvása mellett nyájfertőzéssel kísérletező Nagy-Britanniában ezzel teljessé lett a fordulat: Johnson hétfő esti bejelentésével a teljes és kötelező karantént ugyan egyelőre elkerülték, de egyébként lényegében lezárták az országot.

Bezárnak az üzletek, megtiltanak minden összejövetelt, ahol kettőnél (!) többen vennének részt és értelemszerűen minden nyilvános eseményt.

Az azonnal életbe lépő rendelkezések értelmében a britek csak a legszükségesebb esetben hagyhatják el otthonaikat: az alapcikkek beszerzése, gyógyszertár, és utazás a munkahelyre és onnan haza, ha az abszolút elengedhetetlen. A miniszterelnök figyelmeztette az embereket, hogy senkivel ne találkozzanak, sem barátokkal, sem olyan családtagkkal, akikkel nem élnek közös háztartásban.

Az általában szelíd eszközökkel dolgozó brit rendőrség ezúttal szigorú bírságokat szabhat ki a szabályszegőkre és feloszlathatja a csoportos gyülekezéseket is. Minden, nem alapvető létszükségleti cikket árusító üzletnek szintén be kell zárnia. Bezárnak a templomok, játszóterek, sportpályák is. A parkok egyelőre nyitva maradnak. Esküvőket és keresztelőket sem lehet tartani, a temetésekről viszont nem rendelkeztek.

A korlátozások gyakorlati működését folyamatos figyelemmel kísérik, és azokat három hét múlva felülvizsgálják – jelentette be Boris Johnson.

A hétfői napig 6650 ember tesztje hozott pozitív eredményt Nagy-Britanniában, közülük 335-en haltak meg. A brit hatóságok úgy számolnak, hogy két héttel vannak Olaszország mögött, és úgy látták, az eddigi javaslatok nem voltak elég hatékonyak. A hétvégi napos időben sokan mentek ki, és a hírek szerint a döntéshozókat is megijesztették a sok kimozdulóról és a teli vonatokról a képek. A hétfői szigorításokat ezért feltétlenül szükségesnek és halaszthatatlannak látták.

Szintén hétfőn este Franciaországban is komoly szigorításokat jelentettek be. A karanténszabályok szerint a franciák csak indokolt esetben hagyhatják el otthonukat, és csak a lakókörzetükben mozoghatnak. Ha nem lehetséges megoldani az otthoni munkavégzést, elmehetnek munkahelyükre, ahogyan bevásárolni és orvoshoz is, valamint kutyát sétáltatni, de nem csoportosulhatnak.

Miután a hatóságok megítélése szerint a nagyvárosban lakók a sportolási célból engedélyezett kijárással az utóbbi napokban visszaéltek, keddtől csak a lakhelytől számított egykilométeres körzetben engedélyezett a futás vagy a séta, maximum egy órára, naponta egyszer, kizárólag egyedül. A kijárás előtt kitöltendő nyomtatványon ezentúl nemcsak azt kell feltüntetnie mindenkinek, hogy milyen célból hagyja el az otthonát, hanem azt is, hogy hány órakor indult el.

Sok honfitársunk szeretne úgy élni, mint régen, normális időkben, de ez nem holnap lesz

– mondta Edouard Philippe francia miniszterelnök.

Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik,

És vannak, akik az Indexet olvassák!

Támogasd te is a független újságírást, hogy ebben a nehéz helyzetben is tovább dolgozhassunk! Kattints ide!