Ausztria úgy fog össze, mint eddig még soha

„Tartsunk távolságot, és tartsunk ki”

– ezt kérte Ausztriától Werner Kogler alkancellár a napokban a koronavírus-járvány terjedése miatt. A szomszédos országok közül Ausztriában a legmagasabb a jelentett vírusos esetek száma, 3977 regisztrált fertőzött közül 30-an haltak meg. Viszont itt végezték el eddig a legtöbb tesztet is – összesen több mint 23 ezret, ezek közül csak vasárnap 2823-at.

Az osztrák kormány már bő egy hete korlátozta a kijárási lehetőségeket az országban. Egyelőre azt remélik, húsvét után fokozatosan, lépésről lépésre térhet vissza minden a normális kerékvágásba. A gazdaságot egy 38 milliárd eurós csomaggal rángatnák ki a még csak most kezdődő válságból, az egészségügyben pedig rengeteg külföldi orvos és ápoló vállalt munkát a fokozott terhelés miatt.

A határzárak napokig több tíz kilométeres sorokat okoztak a határátkelőkön, a hét végére viszont rendeződni látszott a helyzet – legalábbis ebből a szempontból. Összefoglaljuk, mit kell tudni most a koronavírus-járvány állásáról Ausztriában.

Nő az esetek száma, de bizakodnak

Sokáig Tirol volt a legsúlyosabban érintett tartomány, ugyanis ott jelent meg először a vírus az országban, hétfő reggelre viszont megelőzte Felső-Ausztria az esetek számában – míg a magyar határ menti Burgenlandból jelentették eddig a legkevesebb igazolt fertőzöttet.

Az elmúlt napok viszont enyhe lassulást mutattak az esetek növekedésének számában: míg a március 16-i hét elején még két és fél nap alatt duplázódott meg az esetek száma, addig a hét végére a duplázódási idő 4-6 napra növekedett, mondta a Kronénak Niki Popper, a Bécsi Műszaki Egyetem professzora.

A Kurier arról ír, hogy míg Európában átlagosan 33 százalékkal nő naponta a koronavírusos esetek száma, ez Ausztriában csak 22 százalék – holott egy héttel azelőtt még Ausztriában is 35 százalék körüli volt ez az érték. Rudi Anschober egészségügyi miniszter szerint a számok azt mutatták, jó irányba haladnak, azonban a kormány által meghozott óvintézkedéseknek még sokáig érvényben kell maradniuk ahhoz, hogy tartós hatásuk legyen.

A következő napokban az intézkedések jövőbeli visszavonásának hatásairól futtatnak majd le szimulációkat a bécsi Műegyetem és az Orvosi Egyetem kutatói. Végső soron viszont nem a prognózisok, hanem a számok döntenek majd arról, mikor térhet vissza az élet a normális keretek közé, hangsúlyozta Popper.

Ezért a legfontosabb most az, hogy minél több emberen végezzék el a vírustesztet.

Április közepéig maradnak az intézkedések

Sebastian Kurz kormánya még március 13-án döntött a kijárási korlátozásokról: eszerint csak munkaügyben, segítségnyújtás, vagy halaszthatatlan ügyek intézése miatt lehet elhagyni a lakást. Ezen kívül még el lehet menni kutyát sétáltatni, futni, vagy biciklizni, de csak az egy háztartásban élő személyekkel.

Öt főnél nagyobb csoportok nem tartózkodhatnak együtt az utcán, és egyébként is mindenkitől egy, de inkább két méter távolságot kell tartani a közterületeken. Ezen kívül bezárt az összes étterem, kocsma, és minden bolt, ami nem élelmiszerüzlet vagy patika.

„Most a távolságtartás jelenti az összetartást”

– hangsúlyozta Werner Kogler alkancellár.

Az intézkedések időtartamát pénteken meghosszabbították egészen húsvét hétfőig, azaz április 13-ig, erről a bécsi parlament egyhangúlag döntött. Az ülésen viszont nem lehetett jelen a kormányzó Néppárt öt képviselője, miután kiderült, hogy egyik képviselőtársuk is elkapta a koronavírust – a tesztek alapján végül kiderült, nem fertőzte meg társait. Sebastian Kurz egyelőre nem fél attól, hogy párttársai miatt esetleg elkaphatja a fertőzést, de ha ez bekövetkezne, karanténból is folytatná a munkát kancellárként, mondta a Kronénak.

Nemcsak a kormány, de a közlekedési vállalatok, és az élelmiszerboltok is intézkedéseket vezettek be: a boltok a túlterheltség megelőzése érdekében hamarabb zárnak be, a kasszákat pedig plexiüvegfallal vették körbe. A bécsi közösségi közeledés és az osztrák államvasutak pedig átálltak a hétvégi menetrendre, a fővárosban a parkolás ingyenes lett.

Azonban még mindig vannak olyanok, akik nem tartják magukat az óvintézkedésekhez:

csütörtökön csak Bécsben 500 jelentés volt a kijárási korlátozást megszegőkről, sokan ugyanis a jó időben inkább kimentek korzózni a Duna partjára.

Ez végső soron drága mulatság lehet számukra: az „egyméteres szabályt” be nem tartók több száz eurós bírságra számíthatnak, több esetben pedig akár a maximális, 3600 eurós (átszámítva 1,2 millió forintos) bírságot is kiszabhatják. Michael Ludwig bécsi főpolgármester szerint mindenesetre a város lakossága rendkívül fegyelmezett, és a kétmillió lakos közül mindössze csak pár „fekete bárányra” akad példa.

Felpumpálják civilekkel az egészségügyet

Míg a kijárásra korlátozásokat, az egészségügyben enyhítő intézkedéseket hozott a kormány annak érdekében, hogy minél könnyebben jusson személyzethez az ellátórendszer. Megkönnyítik a külföldről érkező, és a már nyugdíjazott orvosok állományba jutását, egyes beavatkozásokat pedig mostantól a mentősök is elvégezhetnek. Ausztriában az érettségi utáni sorkatonaságot polgári szolgálattal is ki lehet váltani – közülük most rengetegen végeznek munkát az egészségügyben, az egykori szolgálatos civilek jelentkezését pedig a Vöröskereszt is várja, írja az ORF.

Emellett az osztrák kormány bejelentette, hogy 22 millió eurót (közel 8 milliárd forintot) biztosít a koronavírus ellenszerének kutatásaira. Heinz Faßmann oktatási miniszter szerint sürgős szükség van gyógymódra, terápiás módszerekre és oltóanyagokra, ezért olyan vállalkozások és tudományos kutatással foglalkozó intézmények pályázatát várják, amelyek a kutatásokat már elvégezték, és a közeljövőben meg tudják kezdeni a klinikai vizsgálatokat.

Van 12 ezer 920 milliárd forintnyi euró munkahelyvédelemre

A gazdaság életben tartására is hatalmas összegeket fog költeni az osztrák kormány: Sebastian Kurz egy 38 milliárd eurós (átszámítva 12 920 milliárd forintos) csomaggal lépne fel a koronavírus okozta válság ellen. Már most is érezhetőek a járvány következményei, ugyanis tömeges elbocsátások kezdődtek az éttermek, a kocsmák és a turizmus leállása miatt.

Csak múlt hétfő és csütörtök között 97,5 ezren jelentkeztek álláskeresőként a munkaügyi hivatalban:

36 ezren a turizmusból, 11 ezren az építkezésekről, 9 ezren pedig más szolgáltató szektorokból. Ezzel négy nap alatt a negyedével emelkedett meg a munkanélküliek száma Ausztriában. A munkanélküliek miatt már tárgyal az osztrák kormány a bankokkal és a közműszolgáltatókkal egy fizetési moratórium bevezetéséről, mondta a kancellár az oe24-nek.

„Kerül, amibe kerül, de megvédjük a munkahelyeket” – mondta Kurz a gazdasági programjára, aminek a legfőbb eleme a három hónapra kiterjesztett részmunkaidő. Eszerint az igénylést követő három hónapban a munkavállalóknak csak 50 órát kell dolgozniuk, a munkaadóknak pedig csak az ebben az 50 órában elvégzett munkáért járó bért kell kifizetniük – az állam viszont a három hónapra csökkentett fizetést biztosít a munkavállalóknak.

Az osztrák kormány ezzel akarja kisegíteni a kereskedelemben, vendéglátóiparban dolgozókat, akik még legalább három hétre kiesnek a munkából – de így továbbra is foglalkoztatottak maradnak. A részmunkaidős megoldással a Kurier szerint biztosan élni fog például az Ausztriában az összes építkezését leállító Strabag építőipari konszern, és a Thalia könyvesbolthálózat, 18 ezer másik vállalkozáshoz hasonlóan.

Azonban míg egyes ágazatok működése teljesen leállt, más helyeken munkaerőhiány alakult ki. Közel 5 ezer munkás hiányzik a mezőgazdaságból a betakarítási szezon miatt, valamint az élelmiszeriparban is több ezer a betöltetlen álláshely, például a húsfeldolgozó üzemekben, a csomagolóiparban, a raktárakban, és a szállítmányozásban, mondta Elisabeth Köstinger mezőgazdasági miniszter.

Vendégmunkások blokkolták a vécépapír útját

Arról már az elmúlt hét folyamán többször is írtunk, hogy a Magyarországon bevezetett határzár miatt több napon át 20-50 kilométeres dugók alakultak ki a nickelsdorfi-hegyeshalmi osztrák-magyar határon. A dugók pedig a fuvarozókat is érintették, holott az áruforgalomra nem vonatkozik a határzár: múlt szerdán többen is 25-26 órán át várakoztak, közülük például gyógyszerekkel, WC-papírral és alapvető élelmiszerekkel tömött kamionnal. A dugó oka az a blokád volt, amit

a román vendégmunkások alkottak pár órával a határ lezárása után, arra hivatkozva, hogy ha „ők nem mehetnek át, akkor mások sem”.

Még aznap meg is állapodott a román, a bolgár és a magyar külügy arról, hogy humanitárius folyosót biztosítanak a hazautazó vendégmunkásoknak, azóta pedig több tízezren vonultak át így a magyar autópályákon az éjjeli karavánokban. A folyosót később megnyitották az ukrán és a moldáv állampolgárok előtt is, a magyar külügy pedig megállapodott az osztrák kollégákkal arról, hogy elkülönítik a személy- és a teherforgalmat, a blokádok alkotását pedig megakadályozzák.

Bár az ORF még szombaton is arról írt, hogy 35 kilométeres sor alakult ki a magyar határ előtt az osztrák oldalon, azóta úgy tűnik, rendeződött a helyzet – hétfő délelőtt a Google Maps forgalmi térképe csak torlódásokat jelzett az A4-es autópályán Parndorf és Hegyeshalom között.

Azóta Ausztria is zárat vont a határai köré: múlt csütörtök óta csak azokat engedik be az országba, akiknek négy napnál nem régebbi igazolásuk van arról, hogy nincs koronavírus-fertőzésük. Minden más esetben megtagadhatják a belépést, kivételt ezalól csak a teher- és kereskedelmi forgalom, valamint az ingázó dolgozók kapnak – ők továbbra is korlátozás nélkül tudják végezni a munkájukat, és haza is mehetnek. Ingázókból pedig rengeteg van az osztrák-magyar határon: az ausztriai hatóságok szerint 51 ezer magyarról van szó, de a távolabbi tartományokkal 55-60 ezren is lehetnek, mondta Szijjártó Péter külügyminiszter.

Meggyógyult a koronavírusos felszolgáló

Szijjártó Péter korábban arról is beszélt, hogy 39 magyar állampolgár van karantén alatt Ausztriában. Egyiküket, egy 21 éves felszolgálót sikerült megtalálnia az Indexnek – ő egy tiroli szállodában, munka közben kaphatta el a vírust. Mivel az utolsó tesztjei is negatívak lettek, így szabadon elhagyhatja a karanténjául szolgáló szállodát – azonban mivel egész Tirol tartományt karantén alá vették, és kijárási tilalmat rendeltek el, egyelőre a helyszínen marad.

A határzárak miatt pedig több száz osztrák állampolgár ragadt külföldön, hazahozatalukra az osztrák kormány különjáratokat indított az Austrian Airlinesszal. A Krone összefoglalója szerint csak pénteken 750-en utaztak haza a bécsi repülőtérre négy géppel, Tunézia, Mauritius, a Maldív-szigetek és Tenerife irányából, és szervezés alatt áll 29 állampolgár hazajutása egy dél-afrikai luxushajóról.

Őrült rohanás, amíg véget nem ér a krízis

A Standard több miniportrét is készített olyanokról, akik a koronavírus idején is szolgálatban állnak munkahelyeiken, hiszen az árufeltöltés, vagy a buszsofőrködés sem működhet home office-ból. „Rohanunk, mint az őrült” – nagyjából így jellemzi a járvány mindennapjait a 42 éves Claudia Kubart, aki egy stájerországi patikában dolgozik. „Főleg alapgyógyszereket halmoznak fel a vásárlók”, így például sokan három hónapra előre megveszik a vérnyomáscsökkentőt is, mondta a Standardnak. Kubarték gyógyszertárában szinte percről percre fertőtlenítik a felületeket, a vevőket pedig maszkban és kesztyűben szolgálják ki, a tisztes távolság betartásával.

Az ápolók esetén pedig még nagyobb a túlhajszoltság: a 45 éves Antal Hajnalka 24 órás műszakban dolgozik nővérként Vorarlbergben, a 33 ezer külföldről érkezett ápoló egyikeként.

Addig maradok, amíg véget nem ér a krízis. Ez nem munka, hanem kötelesség; egy ilyen helyzetben mi csak utoljára hagyhatjuk el a fedélzetet

– mondta a Standardnak, és hasonló kitartásra szólította fel a kollégáit is. Sőt, a Romániából érkező nővér a mindennapi munka mellett egy, a külföldi nővéreket összekötő Facebook-csoport adminisztrátori feladatait is elvégzi, és igyekszik megnyugtatni a helyzetéről naponta a családját is. „Minden rendben van; van mit ennünk, van mit innunk, és van helyünk aludni is.”

Ausztria összefog, de nincs európai szolidaritás

A mostani rendkívüli intézkedések tehát húsvét hétfőig lesznek érvényesek, de a rend azután is csak fokozatosan állhat helyre az országban:

Nem az lesz a helyzet, hogy majd egyik napról a másikra azt mondjuk: »Megcsináltuk«. A rendszer – ideális esetben – lépésről lépésre áll majd helyre. Arra kérem az osztrákokat, hogy tartsanak ki – mert aki betartja az intézkedéseket, életeket ment.

– mondta Kurz kancellár az oe24-nek. A kitartásra pedig szükség lesz a következő hetekben a járvány terjedése, és az egészségügy egyre súlyosabb leterheltsége miatt. „Ezekben a napokban azt éljük meg, hogy Ausztria úgy fog össze, mint még eddig soha” – mondta a kancellár a Kronénak.

A járvány következményei a kancellár szerint „még hónapokig fognak foglalkoztatni minket”, hosszú távon kérdőjeleződhet meg a globalizáció, és az Európai Unió szerepe is. „Azt látni Európában, hogy súlyos helyzetben nem működik a szolidaritás – emiatt pedig sok dolgot kell megvitatnunk egymással a válság után.”

(Borítókép: Egészségügyi dolgozók a bécsi Kaiser-Franz-Josef-Spital Kórház előtt felállított koronavírus-ellenőrző állomáson 2020. március 15-én. Fotó: REUTERS / Lisi Niesner)

Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik,

És vannak, akik az Indexet olvassák!

Támogasd te is a független újságírást, hogy ebben a nehéz helyzetben is tovább dolgozhassunk! Kattints ide!