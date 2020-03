Egy nap alatt 87-en haltak bele a koronavírusba Nagy-Britanniában

A britek nem tartják be a távolságtartást. Skóciában erővel kellett bezáratni kocsmákat.

Kettőnél többen nem találkozhatnak, a rendőrség oszlat. A franciák is bekeményítenek.

Nyolcvanheten haltak meg kedden Nagy-Britanniában a koronavírus miatt, ez az eddigi legnagyobb halálozási szám az országban. A briteknél így 422-re növekedett a koronavírus következtében elhunytak száma.

A fertőzöttek száma is jelentősen nőtt, míg hétfőn 6650-et regisztráltak, addig kedden már 8077-et.

Angliában a járvány sebességének terjedése ellen kedden vezettek be szigorúbb intézkedéseket, elvileg már csak a legszükségesebb esetben lehetne az utcára kilépni, de ezt nem mindenki tartja be, az egyik londoni metrószerelvény például ma is tömve volt.

Boris Johnson miniszterelnök figyelmeztette az embereket, hogy senkivel ne találkozzanak, sem barátokkal, sem olyan családtagokkal, akikkel nem élnek közös háztartásban. Megtiltanak minden összejövetelt, ahol kettőnél (!) többen vennének részt és értelemszerűen minden nyilvános eseményt.

A brit rendőrség ezúttal szigorú bírságokat szabhat ki a szabályszegőkre, és feloszlathatja a csoportos gyülekezéseket is. Minden, nem alapvető létszükségleti cikket árusító üzletnek szintén be kell zárnia. Bezárnak a templomok, játszóterek, sportpályák is.

A brit egészségügy is tart attól, hogy nem lesznek képesek ellátni a rengeteg beteget, ezért 250 ezer önkéntest keresnek, akiknek elsődlegesen a betegek kiszolgálása lenne a feladatuk, gyógyszereket kellene majd házhoz szállítaniuk.

(Borítókép: Mentők egy kórház előtt Middlesbrough-ban 2020. március 24-én. Fotó: Ian Forsyth / Getty Images)

