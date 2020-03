New York kormányzója: Válasszák ki azt a 26 ezer embert, aki meghaljon!

Mint ahogy arról már korábban beszámoltunk, két napja rohamosan növekszik a regisztrált fertőzöttek száma az Egyesült Államokban, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szóvivője szerint a fertőzések gyors terjedése miatt nem kizárt, hogy az USA a világjárvány új gócpontjává válik.

A leginkább érintett keleti parton azonban nehezen bírja az egészségügyi ellátórendszer a megnövekedett terhelést. Hétfőn New York polgármestere, Bill de Blasio azt mondta, ha a New- York-i kórházak nem kapnak segítséget, akkor az ellátásban már csak ezt a hetet tudják megoldani.

New York állam kormányzója, Andrew Cuomo kedden egy újonnan kialakított karanténkórházban tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy 140 ezer kórházi ágyra van szüksége az államnak a várható koronavírusos megbetegedések miatt. Szerinte a szövetségi forrásokból először New York államot kellene segíteni, ezután lehetne allokálni a többi támogatást más államokba, hiszen New Yorkban 25 665 regisztrált fertőzöttet tartanak számon az államban (a sajtótájékoztató idején). Cuomo azt mondta:

A feje tetejére fogom állítani ezt az államot, hogy legyen annyi kórházi ágyunk, amennyi kell, de szükségünk lesz egészségügyi dolgozókra is az ágyak mellé,

valamint hozzátette, hogy 30 ezer lélegeztetőgépre is szükségük van az eredményes küzdelemhez. A kormányzó elmondta, hogy az állam már gyártott 7 ezer készüléket, de még további 30 ezer kell 14 napon belül, mert "az fog élet és halál között dönteni", hogy ezek rendelkezésre állnak-e. A még szükséges lélegeztetőgépeket pedig a szövetségi kormánynak kellene biztosítania a kormányzó szerint.

Cuomo hevesen bírálta Donald Trump elnököt, amiért a megfelelő támogatásokat nem biztosították eddig szövetségi szinten, valamint erőteljesen kritizálta az országos katasztrófa-elhárítási ügynökséget is (FEMA), hogy mindössze 400 darab lélegeztetőgépet küldött New York államnak.

Maguk fogják kiválasztani, hogy ki legyen az a 26 ezer ember, aki meghal, mert csak 400 lélegeztetőgépet küldtek, holott 30 ezerre lenne szükség

-mondta Cuomo. Hozzátette, az országos ügynökségnél nincsenek tisztában a probléma nagyságával, pedig a baj pont annak a mértékéből ered.

Cuomo újságírói kérdésre Donald Trump elnök azon javaslatára is reagált, miszerint a gazdaságot minél előbb újra kell nyitni amellett, hogy odafigyelnek a koronavírus-járvány által legveszélyeztetettebb korosztályokra, elsősorban az idősekre.

Az édesanyám nem feláldozható, az Öné sem feláldozható. A bátyáink és a nővéreink sem feláldozhatók. És nem fogadunk el semmilyen olyan érvelést, ami szerint az emberélet eldobható volna. És nem fogunk dollárjelet biggyeszteni egyetlen emberéletre sem.

Ugyanakkor Cuomo azt is hozzátette, hogy olyan okos megoldást lehet találni, amivel az emberek újra dolgozhatnak, de a legfontosabb most az, hogy meg tudják védeni a veszélyeztetett emberek életét.

Időközben Mike Pence alelnök bejelentette, hogy az országos katasztrófa-elhárítási ügynökség kedden 2000 lélegeztetőgépet küldött New York államnak, szerdán pedig újfent szállítanak az államba újabb 2000 darab készüléket.

