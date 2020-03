14 fegyenc elszökött egy Washington állambeli börtönből

Nem mindennapi jelenet játszódott le azon a videón, amit a SkyNews oszott meg Twitter-oldalán. Egy autó sofőrje felvette, amint 14 rab átmászott a kerítésen, és megszökött a Washington állambeli Yakima városának börtönéből még hétfőn este 7 óra körül.

12 prisoners have escaped a Washington jail after climbing over a fence.



The daring jailbreak took place in the middle of the day and police say they have recaptured six of the escapees.



