Az orosz főorvos olasz helyzettől tart

658-ra nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma Oroszországban - írta a Ria Novosztyi. Ez ugyan még mindig töredéke az legtöbb európai országban regisztrált betegnek, de a fertőzöttek ellátására kijelölt Moszkva környéki kórház főorvosa szerint úgy kell felkészülni, hogy az olasz mértékű járványt is kézben tudjanak tartani. Oroszországban eddig két halálos áldozata van a fertőzésnek.

Abban, hogy a fertőzés lassabban indult be, szerepet játszhatott, hogy a járvány eredeti forrását jelentő Kínával szemben hamar léptek a hatóságok. A fertőzés kezdetéről, és arról, hogyan használja ki ezt a Kreml egyéb politikai célokra, itt olvashat bővebben.

Gyenyisz Porocenko szerint az egész kórház intenzív ellátásra való átállítását is lehetővé kell tenni: ez 600 ágyat jelent a Moszkvához közeli Kommunarkában, ahová a héten Vlagyimir Putyin is ellátogatott.

Moszkva polgármestere szerint a vírus terjedése továbbra is gyors ütemű, így az egyelőre alacsony esetszámok nem nyugtathatnak meg senkit. Szergej Szobjanyin szerint az egész országban fel kell készülni a vírussal szembeni korlátozó intézkedésekre.

A 12 milliós fővárosban nem állt meg az élet, működik a tömegközlekedés, de több intézményt bezártak, sőt országosan sem nyithatnak ki szabadidőközpontok, fittness-termek. A kávézók, éttermek működnek, de külön megtiltották, hogy a vendégeknek ott vízipipát szolgáljanak fel.

A vasúti közlekedést is ritkították Oroszországban a járvány miatt, ez elsősorban Moszkvát és a 700 kilométerre fekvő, ötmilliós Szentpétervár közötti kapcsolatot érinti.

A kormány törvénytervezetet nyújtott be a parlament elé, amelynek lényege, hogy a karantén szabályait figyelmen kívül hagyókat komolyabb büntetés mellett lehessen felelősségre vonni: fél-egymillió rubeles (egy rubel kb. 4 forint) pénzbírság, de akár három év börtön is kiszabható lesz. Ha igazolható, hogy a karantén megsértése fertőzéshez és halálhoz vezet, akkor hét év börtön is kiszabható lesz.