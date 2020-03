Megint egy fiatal lányokat kihasználó szexbotrány rázza meg Dél-Koreát

Letartóztattak egy fiatal férfit Dél-Koreában, amiért az általa irányított bűnszervezettel lányoktól zsarolt ki szexuális tartalmú videókat, amelyeket aztán fizetős csetszobákban tettek közzé.

A felháborodás, és egy ötmillió aláírót számláló petíció hatására Dél-Korea hatóságai a szokástól eltérően megnevezték a férfit, a 24 éves Cso Dzsu-bint (Cho Ju-bin), írja a BBC.

A csetszobákban legalább 10 ezer ember volt, az eddigi adatok szerint 74 ember, köztük 16 fiatalkorú lány is a banda áldozatául esett. A rendőrség közölte, hogy összesen 124 gyanúsítottat tartóztattak le szeptember óta, köztük 18 csetszoba-operátort is. Cso a 18 közül az egyik. Egy GodGod nevű user, aki a gyanú szerint először hozta létre a csetszobát, még szökésben van.

"Bocsánatot kérek azoktól, akiket megbántottam", mondta Cso, miközben egy szöuli rendőrőrsről vezették épp el szerdán. "Köszönöm, hogy megfékeztetek egy olyan gonosznak az életét, amely eddig megállíthatatlan volt", tette hozzá. Arra nem válaszolt, hogy elismeri-e a vádakat.

A Quartz riportja szerint a Telegramon működő csetszobák hozzáférési díja 200 és 1200 dollár között volt. Nth Roomnak (szobának) hívták őket, összesen 8 volt, mindegyikben 3-4 videó keringett, ezeket a csetszobák operátorai zsarolták ki a nőktől, lányoktól. Ha egyébként a 10 ezer felhasználót csak a 200 dolláros alapdíjjal szorozzuk fel, az is 2 millió dollár, 650 millió forintos bevétel.

A lányok között többen aktívak voltak csetalkalmazásokon, Twitteren, voltak köztük szökött tinik, vagy prostituáltak, olyanok is, akik pénzért szextingeltek, azaz küldözgettek vágykeltő szövegeket a másik félnek.

Az áldozatokat úgy hálózta be az operátor, hogy modell-, illetve escortmunkákat ígért nekik. Következő lépésben egy Telegram fiókhoz irányította őket, ahol személyes adatokat kértek a lányoktól. Ígéretekkel és trükkökkel kiszedték belőlük a nevüket, telefonszámukat, címüket, barátaik listáját, és képeket a testükről. Ezt használták később zsarolásra, és követeltek ennek segítségével saját készítésű szexuális tartalmú felvételeket, nem ritkán a szexualitás és a kínzás határát is feszegetve.

Egy iskoláslány nyilatkozott a Dél Koreai CBS rádiónak, ő is hasonló történetet mesélt el. Ő is azért ment fel egy csetalkalmazásra, mert pénzt szeretett volna szerezni. Neki pénzt és telefont ígértek, cserébe képeket, majd videókat kértek tőle. A lány azt mondta, legalább 40 videót kellett küldenie. "Ismerte az arcom, a hangom, a személyes adataimat. Féltem, hogy visszaél vele, ha ki akarok szállni", mondta. Ennél is részletesebb történet a Koreaboo oldalon olvasható angolul.

Dél-Koreában a társadalom érzékenyen reagál az ilyesmire, miután egyrészt óriási probléma van a kukkolásból, másrészt épp nemrég bukott le egy tinipopzenekar köré épülő, a lányokat kihasználó hálózat. Nemrég két popsztár hasonló ügyében ítélet is született. A teljesen beteg, mégis hipernépszerű koreai popiparágról egy még frissebb cikkünket itt olvashatja.

A nők mindeközben úgy érzik, nem büntetik megfelelően az ilyen és hasonló bűnök elkövetőit. A nemi egyenjogúságért felelős miniszter azt ígérte, felülvizsgálják a gyerekek és tinik hasonló behálózásáról és zsarolásáról szóló jogszabályokat.