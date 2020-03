Több államból jelentettek százával új megbetegedéseket Amerikában

Az Egyesült Államokban még csak most igazán beindulni a koronavírus-járvány, szerdáig folyamatosan nőtt a regisztrált új esetek száma, kedden például 11 ezer új fertőzöttet jegyeztek fel. Összesen 62 ezer fertőzöttet jelentettek eddig, ebből 61 ezer az aktív eset, több, mint amennyi a járványtól leginkább sújtott Olaszországban.

Ennek az a magyarázata, hogy Olaszországban magas a halottak (7500 fő) és a gyógyultak száma (9300 fő) is, míg az Egyesült Államokban eddig 881 halottról és 387 gyógyultról tudni.

A 19 milliós New York állam számít azegyik legnagyobb gócpontnak: már több mint 30 ezer fertőzöttet regisztráltak, szerdán 4400-zal nőtt a betegek száma. Előző nap magasabb számot jelentettek, akkor 5470 új eset került be a statisztikákba. 14 új halálesetet is feljegyeztek, összesen 285-en vesztették eddig életüket. A fertőzések többségét az igen sűrűn lakott New York városában regisztrálták, szerdára 17800-ra nőtt a fertőzöttek száma, 2952 új igazolt esettel.

A járvány más államokat is érint, a vírus mind az 50 államban megjelent már, a CNN szerint szerdán legalább 11 államból jelentettek száznál több új megbetegedést. Néhány példa:

New Jersey: 700 új eset, összesen 4400 fertőzött

Louisiana: 407 új eset, összesen 1795 fertőzött

Pennsylvania: 276 új eset, összese 1127 fertőzött

Texas: 259 új eset, összesen 1023 fertőzött

Florida: 215 új eset, összesen 1682 fertőzött

A járvány elleni harchoz a Nemzeti Gárda 10 ezer tagját mozgósították országszerte, elsősorban élelmiszerek és orvosi felszerelések szállításában fognak segédkezni. Arról is döntés született, hogy a járvány miatt a kihajózásra váró vagy hazatérés előtt álló katonák 60 napig jelenlegi állomáshelyükön maradnak, ami körülbelül 90 ezer amerikai katonát érint.

