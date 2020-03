Nem hiszed el, ha nem látod az embereket meghalni

Akár négyszer-ötször annyi fertőzött és sokkal több haláleset lehet, mint amennyit a statisztikák mutatnak. Ezt állítja az Indexnek nyilatkozó Marco Vergano torinói intenzív terápiás szakorvos. Ő volt az, aki több mint egy hete azt üzente a magyaroknak, hogy készüljenek a legrosszabbra, és az se baj, ha a rendkívüli intézkedések pánikot keltenek, mert ez egy szükséges pánik. Olaszországban kedd estig 69 ezer a regisztrált fertőzöttek és 6820 a halálesetek száma.

Marco Vergano torinói doktor a legsúlyosabb, mesterséges lélegeztetésre szoruló koronavírusos betegeket látja el a torinói San Giovanni Bosco kórházban. Azt mondja, sok halálos áldozaton már nem végeznek koronavírus tesztet, mert annyira túlterhelt a rendszer, ezért

a koronavírus miatt elhunytak száma száma több lehet, mint amennyit a statisztikákban látunk.

A torinói kórházban az elmúlt hét óta 200-ról 350-re nőtt azoknak a koronavírussal fertőzött betegeknek a száma, akik intenzív osztályon vannak. "A kórházunkban az ágyak felén koronavírusos betegek fekszenek, csak egy olyan osztály van, ahol az akkut betegek vannak, olyanok, akiket például szívinfarktussal kezelünk. De egyre jobban félünk attól, hogy a még vírusmentes osztályra is bekerül a fertőzés" – mondja Vergano doktor. Északon már nemcsak a kórházak vannak az összeomlás határán, hanem a mentőszolgálat is.

Ránk nézve biztató, hogy szerinte Magyarország lépéselőnyben lehet, mert a fertőzés egy korábbi fázisában vezették be a szigorú intézkedéseket, de ha ezeket nem tartjuk be, akkor szerinte ugyanarra számítani, ami Olaszországban történik.

“Mi még nem értünk el a teljesítőképességünk határát, most 350 intenzív terápiára szoruló páciensünk van, de minden nap újabb és újabb ágyakat szabadítunk fel. Abban nem vagyok biztos, hogy képesek leszünk követni a növekvő betegszámot és el fogjuk érni azt a pontot, amikor telítődik a kórház. Mert itt nem csak arról van szó, hogy újabb és újabb lélegeztetőgépeket és ágyakat szerzünk, mert szakértő személyzetet nem tudunk az ágyak mellé állítani. Nem lesz több orvos és ápoló. A legtöbb országban ezt csak most kezdik felismerni, hogy ha nem hoznak drasztikus intézkedéseket most, akkor eljöhet az a pillanat, amikor egy ágyra 30 beteg jut majd. Ezek nagyon népszerűtlen intézkedések és az emberek nehezen fogadják el. És ha nem látod a saját szemeddel meghalni az embereket, akkor nem is hiszed el, hogy mi történik" – mondja Vergano doktor.

Aggódik azért is, nehogy megfertőződjön, mert akkor kiesik a gyógyításból. Már kétszer tesztelték, eddig mindkét teszt negatív lett. Egyre több orvos és ápoló lesz beteg és több orvos meghalt az elmúlt napokban Olaszországban, de szerencsére sokan meggyógyulnak.

Fotó: Sky News Marco Vergano

Marco Vergano azt gondolja, hogy a járvány még hosszú hónapokig eltart majd. "Ha beteg is leszek és 2-3 hétre kiesek a munkából még sajnos bőven lesz időm a koronavírusos betegek ellátni, ugyanis a járvány még tartani fog. Ezzel együtt nagyon vigyázunk, nem lehet lazítani, még ha nem a fertőzött osztályon vagyunk is és csak beszélgetünk, mindig ott van a fejemben, hogy a kollégám, akivel beszélgetek éppen, simán fertőzött lehet" – mondja és hozzáteszi, hogy kórházukban a legtöbb páciens 45 és 65 év között van.

Tapasztalataik szerint a betegség közel hetven százalékban az idős férfiaknál válik súlyosabbá. Az olasz kórházakban a 65 év feletti orvosok is beálltak a sorba és dolgoznak. "Megpróbáljuk őket jobban védeni és a fertőzésnek kevésbé kitett helyekre beosztani" – mondja Vergano doktor. Közben Lombaridából Piemontba (ennek a tartománynak a székhelye Torino, ahol Vergano doktor is dolgozik) szállítják azokat a betegeket, akiket már nem tudnak ellátni. "De azért óvatosan kell ezzel bánni, mert mi is arra számítunk, hogy a piemontei kórházak is telítődni fognak" – fejezi be Vergano doktor, aki hozzáteszi, hogy napok óta nem aludt, s most van az első pihenőnapja.

(Borítókép: Orvos a San Giovanni Bosco kórház bejáratánál felállított előszűrő sátorban - fotó: Stefano Guidi / Getty Images)