New York sosem látott mértékű járványra készül

„A helyzet annál is rosszabb, mint amitől féltünk”

– jelentette ki a katasztrófa sújtotta területnek minősített New York állam kormányzója, Andrew Cuomo kedden. A 19 milliós állam számít a legnagyobb gócpontnak az Egyesült Államokban, már több mint 26 ezer fertőzöttet vettek nyilvántartásba, és a halottak száma is elérte a 271-et. A fertőzések többségét a globalizáció egyik központi régiójának számító és egyébként is igen sűrűn lakott New York városában észlelték.

Három héttel az első hivatalos amerikai eset után – az ország túloldalán, Washington államban diagnosztizálták, ahol a második legnagyobb gócpont van – a globális járvány fertőzöttjeinek öt százaléka már New York államhoz köthető, írta a New York Times. Az Egyesült Államokban már összesen 53 ezer igazolt eset van, és kedden is közel 10 ezer új fertőzést regisztráltak. Eddig 698 halálos áldozata van a gyorsan terjedő járványnak, ami már mind az ötven tagállamban jelen van.

Amikor a lélegeztetőgép nem csak duma

A vasárnap életbe léptetett karantén egyelőre nem hozta meg a várt eredményt: a fertőzés lassulását természetesen nem is lehetett volna várni ilyen rövid idő alatt elméletben sem, a gyakorlatban viszont azért sem, mert a város lakói nem is igen tartották be a rendelkezést, amely szerint csak indokolt esetben, elsősorban munka miatt hagyhatnák el otthonaikat.

Eddig ugyanis nem járt büntetéssel a szabályok megsértése. New York állam kormányzója azonban vasárnap már kifakadt, hogy valamit tenni kell a lakókkal, akik „senkire nincsenek tekintettel”, és továbbra is tömegrendezvényeken vesznek részt. „Ebből nekem elegem van. Nem viccelek, valamit sürgősen tenni kell” – mondta akkor Andrew Cuomo. Igaz, a helyzet azóta érezhetően megváltozott, a város meg úgy általában Amerika útjai is kezdenek kiürülni.

A korlátozások nem csak New Yorkra vonatkoznak: most már 16 tagállam vezetése kérte arra a lakosait, hogy amennyiben tehetik, maradjanak otthon – a korlátozó intézkedések már a teljes lakosság 43 százalékát, 142 millió embert érintenek. A lakosság hozzáállása – amely a járvány terjedésével egyébként gyorsan változik – azonban a kisebbik gond: Cuomo komolyabb problémája, hogy már a hétvégén világossá vált, a kórházi infrastruktúra egész egyszerűen nem fogja bírni az egyszerre rázúduló fertőzötteket. A lélegeztetőgépek és maszkok hiánya már akkor érezhetővé vált – írta a New York Times.

Ráadásul a járványellenes intézkedések hatásai csak két-három hét múlva érhetnek be, akkor tetőzhet kijárási korlátozások mellett a fertőzésszám.

Ezért két héten belül 30 ezer lélegeztetőgépre lehet szükség,

miközben New York államban most csak hétezer áll rendelkezésre. (New York város polgármestere, Bill de Blasio 15 ezer lélegeztetőt kért a szövetségi kormánytól, mely állítása szerint 4000 darabot azonnal a helyszínre szállít.)

Cuomo hevesen bírálta Donald Trump elnököt, amiért a megfelelő támogatásokat nem biztosították eddig szövetségi szinten, és azt üzente, hogy válasszák ki ők, kiknek nem tudnak lélegeztetőgépet biztosítani, ha nem küldenek. Cuomo azzal számol, hogy 140 ezer kórházi ágyra lesz szükség, aminek előteremtésére a kormányzó azt ígérte, ha kell, „feje tetejére fordítja” az egész államot.

Ez a héten meg is kezdődött azzal, hogy hétfőtől rögtönzött kórházzá alakítják át a kongresszusi központként használt Javits Centert. Ez első körben 250, később további ezer új ágyat jelent. Kedden még mindössze 2600 fertőzött szorult egyszerre kórházi kezelésre a koronavírus miatt.

„Most még a vihar előtt vagyunk”

– figyelmeztetett Cuomo, aki az elnököt azért is kritizálta, mert Trump ugyan életbe léptette, de a gyakorlatban még mindig nem használta a védelmi termelési törvényt, amely alapján a szövetségi kormány kötelezheti a cégeket, hogy az általa meghatározott eszközök előállítására álljanak át. De sok amerikai cég és vállalkozó nem vár az elnökre, az Axios összeállítása szerint több helyen is megkezdődött már a két legfontosabb eszköz, a védőmaszkok és a lélegeztetőgépek tömeges gyártása.

Gazdasági kár vs. emberélet

Azonban a lélegeztetőgépeket nem lehet egy tornateremben felállítani, ahhoz megfelelően sterilizált kórházi környezetre van szükség, így bevetésükhöz idő kell. Ráadásul a kulcsfontosságú eszközökért az államok között is folyik a verseny; egymásra licitálva adják megrendeléseiket, és ezzel csak felhajtják az árakat.

A Demokrata Párt színeiben New York államot tizedik éve kormányzó Cuomo szerint Trump a fontossági sorrendet is rosszul adta meg: miután az elnök a járványt sokáig elbagatellizálta, és demokrata hoaxnak tartotta, most – nyilván az elnökválasztás szempontjából (eddig) döntő indikátornak számító gazdasági teljesítményt féltve – még mindig inkább a gazdaság érdekeire figyel, nem pedig a járvány megfékezésére.

„Ha az orvosokon múlna, az egész világot lezárnák” – mondta Trump, aki szerint az eddigi korlátozásokat is mihamarabb fel fogják számolni, és nem hagyják, hogy elhúzódó gazdasági válságba sodorja az országot a koronavírus – amit ő előszeretettel „kínai vírusnak” nevez.

Nem szabad, hogy a gyógyítás több kárt okozzon a járványnál

– jelentette ki a Fox Newsnak, és azt jósolta, hogy a munkahelyek bezárása tömeges depresszióhoz vagy akár ezrek öngyilkosságához is vezethet. „Több embert fogunk elveszíteni azzal, ha mély recesszióba vagy depresszióba süllyed az ország.”

Épp ezért Trump azt a javaslatot tette, hogy április közepéig – a járvány által legjobban sújtott államokat leszámítva – minden induljon újra az Egyesült Államokban.

Az országot vissza kell állítani a munkába, és az országunk ismét munkába akar állni.

Cuomo erre reagálva állította „ez persze nagyszerű, de ha az embereket megkérdezik, hogy az egészségük vagy a gazdaság között kell választaniuk”, akkor a válasz egyértelmű.

Egyetlen amerikai sem mondaná, hogy a gazdaságot emberéletek árán növeljük.

Annak ellenére, hogy Trump – szokása szerint – később finomított hurráoptimista prognózisán, az amerikai járványügyi és gazdasági szakemberek is arra figyelmeztettek, hogy a gazdaság elsietett újraindítása nemcsak az emberéletekben, de a gazdaságban is beláthatatlan károkat okozna.

Ráadásul a járvány még csak most lobbant be úgy igazán az országban. A koronavírus már messze nem korlátozódik Kaliforniára, Washington államra vagy New Yorkra, mindenhonnan rengeteg fertőzöttet jelentettek, a legtöbb államból már százas nagyságrendben, és összesen 11 államban regisztráltak ezernél is több koronavírusos esetet.

Összerántottak egy 2000 milliárdos mentőcsomagot

Persze a helyzet nem ennyire egyszerű: Trump nem a gazdaság növelését, hanem a zuhanás mérséklését akarja elérni. A Goldman Sachs a következő negyedévre az amerikai gazdaság 24 százalékos (!) csökkenését vetíti előre az előző negyedévhez képest, ami az elmúlt 62 évben messze a legnagyobb lenne: az eddigi negatív rekord 1958-ban volt, 10 százalékos visszaeséssel két negyedév között – írta a Bussiness Insider.

Ennek megfelelően az eddig alacsony, jelenleg 3,5 százalékos munkanélküliség a következő hónapokban 9 százalékra nőhet. A pénzügyminiszter Steve Mnuchin pedig a 20 százalékos munkanélküliség rémének lebegtetésével próbálta rávenni a kongresszust, hogy üsse végre nyélbe a példátlan mértékű, 2000 milliárd dolláros mentőcsomagot, melyről magyar idő szerint szerda hajnalban állapodott meg a szenátus. A 2008-as bankmentő csomag és a 2009-es válságkezelő csomag együttes összegét is meghaladó forrásokat többfelé csorgatják szét:

egy részét közvetlenül az amerikai állampolgárok segélyezésére fordítják; minden amerikai egyszeri, 1200 dolláros (kb. 392 ezer forintos) gyorssegélyt kap (ami gyerekenként 500 dollárral nő), és heti 600 dollárt kapnak egyéb segélyeiken felül a munkájukat elvesztő emberek;

367 milliárd dollárt kapnak a munkából kieső alkalmazottak fizetésének biztosítására a kisvállalkozások;

azonnali pénzsegélyt kapnak a kórházak;

és 500 milliárdos támogatott hitelt kapnak a nagyvállalatok.

A koronavírus-járvány miatt benyújtott részletes törvényről magyar idő szerint szerda este fognak szavazni, de a tőzsde már a hiperpolarizált amerikai pártpolitikai viszonyokhoz képest villámgyorsan, öt nap alatt nyélbe ütött egyezség első híreire a nagy világválság vége óta nem látott szárnyalásba kezdett.

(Borítókép: New York látképe. Fotó: Eduardo Munoz / Reuters)