Európa kokainellátására is hatással van a koronavírus

A csalók és az internetes bűnözők profitálnak, a kokainkereskedelemben is utazó olasz maffiacsoportok viszont inkább szívnak a koronavírus miatt meghozott korlátozó intézkedések miatt. Az Európába érkező kokainszállítmány egy jelentős része olasz kikötőben ragadhatott be. A magyar fűtermesztők is nehéz helyzetbe kerülhetnek. Alvilági körkép.

Még március elején, amikor még csak 51 igazoltan koronavírusos beteget tartottak nyilván a briteknél, a rendőrség már jelezte: több nyomozást felfüggesztenek, mert a kitörő járvány miatt erejüket a védekezésre kell fordítaniuk. A brit rendőrség attól kezdve csak azokra a segélyhívásokra reagál érdemben, amelyek súlyos, erőszakos cselekmények. Ilyen például az életet fenyegető bűncselekmények, a családon belüli erőszak, a szexuális erőszak és az emberölés.

Ha körbenézünk, hasonló tendenciát látunk az Egyesült Államokban is:

A Texas állam ötödik legnagyobb városának számító Fort Worthben a rendőrök kisebb súlyú bűncselekmények (például 100 dollár érték alatti lopás vagy rongálás) miatt nem vesznek őrizetbe senkit, így védve magukat attól, hogy esetleg megfertőződjenek.

Los Angelesben is arra kérik az embereket, hogy a kisebb súlyú bűnügyekben online tegyenek bejelentést a rendőrségnek.

Mindez akár kedvezhet is a piti bűnelkövetőknek, noha a járvány miatt meghozott korlátozó intézkedések számukra visszafelé is elsülhetnek. Olaszországban például éppen a kihalt utcák miatt sikerült a rendőröknek megtalálniuk az egyik legveszélyesebb olasz maffiaszervezet, a a 'Ndrangheta körözött bűnözőjét. A 42 éves Cesare Cordi, aki az olasz rendőrség szerint a maffiacsoport egyik ismert figurája, a rejtekhelyén gyújtott rá, ám az utcák annyira kihaltak voltak, hogy a rendőrség a redőnyön át kiáramló cigarettafüst miatt észrevették.

Ugyanakkor Dublinban nemrég a zsaruk lekapcsoltak egy 350 ezer font értékű kokainszállítmányt és ennek kapcsán éppen arról tájékoztatták a közvéleményt, hogy a járvány okozta zűrzavart a droggal foglalkozó szervezett bűnözés igyekszik minél jobban kihasználni. Igaz, ez is kétélű dolog: minél több ugyanis a korlátozó intézkedés, minél jobban figyelnek az utcákon tartózkodókra az emberek, annál nehezebb eljuttatni egy illegális szállítmány A-ból B-be, ahogy a drogdílereknek is nehezebb feltűnésmentes találkozókat lebonyolítaniuk a fogyasztóikkal.

Szakértők szerint nem is az a nehéz ebben a helyzetben, hogy a bűnözők Dél-Amerikából Európába szállítsák a drogot (hiszen azt eddig is teherfuvarozókon keresztül tették, a teherforgalom pedig most is működik), hanem a célkontinensen történő terítés. Ez az oka annak, hogy az Olaszországban bevezetett korlátozó intézkedések miatt jelentős mennyiségű kokain ragadhatott bent a 'Ndrangheta maffiaszervezet által kontrollált calabriai kikötőben, az olasz csizma lábujjában lévő Gioia Tauróban. Ebbe a calabriai kikötőbe érkezik az Európában terjesztett kokain 80 százaléka. Ha el is jut a kikötőkből a kijelölt titkos raktárakba a drog, a kijárási korlátozások miatt igencsak nehéz lesz azokat felvenni és továbbadni a dílereknek, futároknak, akik most nagyon könnyen le tudnak bukni.

A gazdasági válságból a szervezett bűnözés persze hasznot is tud húzni, de a jelenlegi olasz helyzetet az ottani maffiaszervezetek is megsínylik, hiszen az egész gazdaság leállt - vélekedett Anna Sergi kriminológus. Az olasz maffia számára az jelenthet megoldást, ha a meglévő infrastruktúrájukkal (az általuk ellenőrzött cégekkel, valamint a rendelkezésükre álló készpénzzel) beszállnak az egészségügyi eszközök forgalmazásába, szállításába, valamint uzsorakölcsönt adnak bajba jutott vállalkozásoknak, kiskereskedőknek. Sergi szerint az olasz maffiaszervezetek - befolyásukat kihasználva - ugyanakkor segíthetnek a hatóságoknak is abban, hogy az embereket az otthonukban tartsák.

Egyrészt azért, mert a járvány elleni harc a maffiának is érdeke, másrészt ezekben a bűnszervezetekben ugyanúgy vannak olyan idős vezetők, akikre veszélyes lehet a vírus.

A Vice riportja szerint a koronavírus már a latin-amerikai drogkereskedelemben is érezteti a hatását, a portálnak egy hírhedt mexikói kartell tagjai és szakértők meséltek az utóbbi hetek fejleményeiről. A Sinaloa kartellnek dolgozó, Jesús álnéven nyilatkozó csempész arról számolt be, hogy ő is néhány kereskedőtársa a múlt héten Whatsappon keresztül üzenetet kaptak a bűnszervezet fejétől, Ismael "El Mayo" Zambadától, amelyben az állt, emelkedni fog a metamfetamin nagykereskedelmi ára.

Az Indexnek nyilatkozott egy magyar drognagykereskedő is, aki szerint Magyarországon a fűtermesztésben lesznek majd akadozások, mivel a termesztők most nem tudnak kimenni azokba az osztrák boltokba, ahonnan az alapanyagokat szokták behozni. Mindez pedig áremelkedéshez vezethet a piacon, ha a korlátozások sokáig fennmaradnak.

A vírusjárvány okozta zűrzavarosban persze sokan próbálnak majd halászni. Hogy mennyire nagy káoszt tud szülni egy ilyen rendkívüli helyzet, azt jól mutatja Ferihegy példája: a ferihegyi repülőtéren a kézfertőtlenítőket lopják, még a nagy, szenzoros gépeket is elviszik.

Azt már a járvány kitörésének kezdeti időszakában is érezni lehetett, hogy a csalók azonnal ráugrottak a járványvonatra. Még Magyarországon is megjelentek azok a bűnözők, akik az Egészségügyi Világszervezet, a WHO nevében telefonon próbálnak pénzt kicsalni jóhiszemű emberektől. A hívások során egy gépinek tűnő hang a WHO nevében tájékoztatást ad az új koronavírussal kapcsolatban, majd felkínálja, hogy a készülék 1-es gombjának megnyomásával bizonyos összeg ellenében megrendelhető egy „megfelelő védettséget nyújtó maszk- és fertőtlenítőszer” csomag.

Kiberbűnözők hamisított sebész maszkokat árulnak egy brit netes feketepiacon, ahol jellemzően drogot és fegyvereket árulnak, adta hírül a Skynews. Vannak olyan netes feketepiacok, ahol kifejezetten a koronavírus elleni védekezéshez szükséges orvosi eszközökre álltak rá a bűnözők. Az egyik ilyen oldalon 2000 darab sebészeti arcmaszkot kínált eladásra 6500 dollárért, ami azt jelenti, hogy darabját 3,2 dollárért adnák. Egy másik, Ukrajnában működő “vállalkozás” 200 ezer maszk legyártását ígéri 2-3 hét alatt. Ezek a vállalkozások jellemzően drogra specializálódtak, de a világjárvány következtében beálló termékhiány miatt most átálltak a maszkokra. Több száz ilyen “vállalkozás” nyílt meg a feketepiacon az elmúlt hetekben.

A hatóságok szerint a briteket eddig legalább 800 ezer fonttal károsították meg azok a csalók, akik vírus elleni maszk leszállítását ígérték nekik. A bűnözők nemcsak a lakosságot, de cégeket, sőt egészségügyi cégeket is megpróbálnak megvezetni. Magyarországon is próbálkoznak ezzel a csalók, erre korábban az Operatív Törzs is felhívta az emberek figyelmét. A bűnözők kézfertőtlenítőket és maszkokat ígérnek. A pénzt átutaltatják, de az árut nem szállítják le.

Egy Budapesten élő hondurasi férfit, aki szájmaszkokat ígért egy amerikai vásárlónak, 30 millió forintnak megfelelő előleget vett fel. A szájmaszkokról szóló internetes hirdetésre jelentkező amerikai vásárló végül feljelentést tett. A hirdetés szerint az eladó egy magyar cég volt, amelynek az amerikai cég átutalta a kért összeget, 22 millió maszkot rendelve, miután felvette a kapcsolatot a hirdetővel. Az üzlet lebonyolítása miatt a megrendelő Magyarországra utazott és találkozott az eladó képviselőjeként eljáró férfival, aki további 27 ezer dollárt kért, mielőtt a megrendelt árut bemutatta volna. A vásárló ekkor gyanút fogott, majd amikor rájött, hogy minden bizonnyal átverték, a rendőrséghez fordult, így a csalót szerencsére elfogták.

Az Europol tagállami kormányokkal, rendőri szervekkel és más ügynökségekkel együttműködve az elmúlt hetekben nagyszabású akciót hajtott végre hamis gyógyszerekkel kereskedő csalókkal szemben. Ennek eredményeként világszerte több mint 4,4 millió tonna hamis gyógyszert foglaltak le, 37 szervezett bűnözői csoportot számoltak fel és 121 embert tartóztattak le. 2500 weboldalt pedig bezárattak.

Franciaországban március elején magukat rendőrnek kiadó bűnözők kínai turistákat vertek át: 150 eurós "pénzbírságra" büntették meg a kínaiakat, amiért maszkot viselnek. Egy 2010-es törvény valóban tiltja, hogy az emberek közterületen maszkkal takarják el az arcukat, erre hivatkoztak a csalók, noha nyilvánvalóan nem az egészségügyi maszk viselésére vonatkozik a jogszabály.

Borítókép: Egy autós testhőmérsékletét mérik a magyar-szlovén határ közelében az M70-es autópálya csörnyeföldi pihenőhelyénél MTI/Varga György