Csak filmekben láttuk eddig ilyennek a világot

2020-at Stephen King írta, mondja az egyik koronavírus mém. A világ legkülönbözőbb pontjairól ugyanazok a kicsit kísérteties, posztapokaliptikus hangulatú fotók érkeznek ezekben a napokban. Helyek, ahol máskor nyüzsögnek az emberek vagy az autók. Helyek, amik rendszerint tele vannak lüktető élettel. Helyek, amik most furcsák, álomszerűek, nyugodtak és szinte tökéletesen néptelenek, a véletlenül felbukkanó egy-egy magányos alak jelenléte is csak arra jó, hogy felidézze azt, ami hiányzik, és ráerősítsen az elhagyatottság érzetére.

A COVID-19 a világ 196 országában megjelent már, eddig több mint 470 ezer embert fertőzött meg, és több mint 21ezer halálos áldozata van. Amíg nincs oltás, a legerősebb fegyver ellene, ha a társas érintkezést egy ideig a minimálisra szorítjuk. Az üresség, ahogy a New York Times is írta, efelől nézve nem borús, nem ijesztő, hanem a remény forrásának is látható: azt mutatja, hogy az emberek még képesek együttműködni a közös célért.

A London Bridge-en egy átlagos napon úgy 40 ezer ember kel át a Temze felett. Ez a fotó március 23-án, hétfőn készült. Boris Johnson miniszterelnök ennek a napnak az estéjén jelentette be az igazán szigorú intézkedéseket, már csak a legszükségesebb esetekben engedve meg az utcára lépést, ezzel teljessé téve a fordulatot az eleinte nyájimmunitáson gondolkozó briteknél. Az országban eddig több mint 400-an haltak meg a koronavírus következtében. (Fotó: Leon Neal / Getty Images Hungary)

(Fotó: Anadolu Agency / Getty Images Hungary) Így festett Bogotá, Kolumbia fővárosa március 19-én. Ekkor még csak hatóságilag elrendelt próbavesztegzár volt, gyakorlat a majdani tényleges kijárási tilalomra, ami kedd éjféltől lépett életbe

(Fotó: NurPhoto / Getty Images Hungary) Vasárnap India fővárosában, a több mint 20 millió lakosú Új-Delhiben. Ez itt a város egyik leforgalmasabb útja. Március 22-én első körben próbaképp, 14 órára hirdetett nemzeti kijárási tilalmat Narendra Modi miniszterelnök, de kedd éjféltől három hétre karanténba kényszerült 1,3 milliárd indiai.

(Fotó: Manaure Quintero / Reuters) Ilyen volt Caracasban a Bolivar sugárút március 20-án. A szinte polgárháborús állapotok közt kormányzó Nicolas Maduro elnök múlt hétfőn terjeszette ki a karantént az egész országra.

(Fotó: Shannon Stapleton / Reuters) A napfényes San Franciscó-i utca sem volt valami vidám látvány március 20-án, egy nappal azután, hogy Kalifornia kormányzója, Gavin Newsom államszerte kijárási tilalmat hirdetett , ami azt jelenti, hogy 40 millió embernek kell az otthona falai közt maradnia.

(Fotó: Huszti István / Index) Budapesten nincs ugyan kijárási tilalom, de rengetegen önként nem lépnek ki az utcára, pláne nem vásárolnak nem nélkülözhetetlen holmikat, ez látszik ezen a március 24-i fotón is. Amúgy pedig a divatipar is próbálja tartani a lépést a járvánnyal: menő luxusdivatmárkák is átállnak az arcmaszkgyártásra.

Vasúti dolgozó telefonál egy üres vasúti fülkében az indiai Mumbaiban március 23-án, miután leállították a vonatközlekedést a koronavírus terjedésének lelassítása érdekében. (Fotó: Francis Mascarenhas / Reuters)

(Fotó: Daniele Mascolo / Reuters) Március 22-én, amikor ez a fotó elkészült Milánóban, a város már két hete vesztegzár alatt volt. Pár napja úgy tűnt, hogy az európai államok közül a legsúlyosabb helyzetben lévő Olaszország talán már túl van a járvány csúcspontján, de aztán újra emelkedett a halálos áldozatok száma . Az olasz polgári védelem vezetője szerint tízszer több fertőzött lehet, mint ahogy azt a statisztikák mutatják.

(Fotó: Andreas Gebert / Reuters) Szombaton, a részleges lezárás alatt így nézett ki a Karlsplatz alatti metróállomás München szívében. Másnap jelentette be Angela Merkel kancellár az újabb szigorításokat, például hogy két embernél több nem tartózkodhat együtt kint közterületen Németországban.

Ekkor még éppen nem volt érvényben a kijárási tilalom Santa Monicában. Egyébként az Egyesült Államokban Kalifornia volt az első tagállam, ahol bevezették. (Fotó: Lucy Nicholson / Reuters)

(Fotó: Benoit Tessier / Reuters) A jelzőlámpa is lényegében felesleges most a párizsi Concorde téren. Franciaországban, ahol kedd este már 1300-nál jár t a koronavírus halottjainak a száma, úgy néz ki, minimum április végéig megmarad a lakossági általános karantén.

(Fotó: Gary Hershorn / Getty Images Hungary) Évi 120 millió látogatás: így ismerjü k az Oculus központot a New York-i világkereskedelmi központnál. Ez meg itt az Oculus 2020. március 22-i arca.

(Fotó: David Ramos / Getty Images Hungary) A galamboké Barcelona leghíresebb utcája, a La Rambla március 23-án. A spanyol miniszterelnök, Pedro Sanchez előző nap jelentette be , hogy április 15-ig meg akarja hosszabbíttatni a kormány a vészhelyzetet a parlamenttel. A legszükségesebbeken túl minden kereskedelmi tevékenység és a közlekedés is leállt, az embereknek otthon kell maradniuk

A maszkját igazgató éttermi dolgozó Bangkok egyik óriási plázájában, a Terminal 21-ben várta az elviteles rendeléseket március 22-én. Thaiföldön is már több mint ezer igazolt fertőzött van. (Fotó: Paula Bronstein / Getty Images Hungary)

A franciaországi Lille központját, a De Gaulle tábornok-teret március 24-én fotózták drónnal a levegőből. (Fotó: Pascal Rossignol / Reuters)

Kilátás a turisták milliói által látogatott római Spanyol-lépcsőről. A kép még március 14-én készült. (Fotó: Alberto Lingria / Reuters)

(Fotó: Navesh Chitrakar / Reuters) Katmandu március 24-én. Nepálban egyelőre három koronavírusos esetet regisztráltak. Itt csak mostanában kezdték meghozni azokat az óvintézkedéseket, amelyeket Európában már korábban megléptek.

(Fotó: Anadolu Agency / Getty Images Hungary) New York a vesztegzár életbe léptetésének napján, március 22-én. A város lakói eleinte nemigen tartották be a szabályokat, de mostanra már változott a helyzet. New York igazodik az ijesztő előrejelzéshez a rettenetes mértékű járványról.

