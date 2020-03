Egy fertőzött pár benzinkútra ment vásárolni, az illemhelyiséget is használta Horvátországban

Románia: Lemondott az egészségügyi miniszter

Egy hónappal az első romániai koronavírusos eset diagnosztizálása után Romániában 906 fertőzöttet tartanak nyilván, közülük 86-an meggyógyultak, 17-en meghaltak. A kór gócpontjának a moldvai Suceava megye számít. Itt a megyei kórház több mint száz orvosa, nővére és ápolója fertőződött meg a kórházvezetés elhibázott döntései következtében. A betegség halálos áldozatai közül nyolcat itt kezeltek. A történtek miatt lemondott az egészségügyi miniszter.

Szerbia: Megugrott a fertőzöttek száma

Hirtelen megugrott, 303-ról 384-re növekedett az új típusú koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában szerdán, írja az MTI. A szakértők szerint ennek legfőbb oka az, hogy tömeges tesztelésbe kezdtek, és a több teszt több fertőzöttet is jelent. Emellett a belgrádi kormány elindított egy oldalt, amelyen követhető, hogy melyik településen hány fertőzött van. Az országban eddig 6 ember vesztette életét a járvány miatt.

Horvátország: Sok fertőzött nem tartja be a házi karantén szabályait

Horvátországban is tovább nőtt az új koronavírussal fertőzöttek száma, most 481 ember beteg, és egy ember vesztette életét. A horvát parlamentben szerdán heves vita folyt arról, hogy a kormány elrendelheti-e azok telefonos nyomon követését, akikkel szemben házi karantént rendeltek el. Az ellenzék szerint az ilyen intézkedés diktatúrához vezet. Zágráb egyelőre nem hirdetett ki rendkívüli helyzetet.

Horvátországban több ezren vannak házi karanténban, azonban sokan nem tartják be ennek szabályait, és továbbra is eljárnak gyógyszertárba vagy élelmiszerboltba. A rendőrség eddig 657 esetben intézkedett ilyen személyekkel szemben. Egy koronavírussal fertőzött pár kedden Zágrábban egy benzinkúton vásárolt, majd használták az illemhelyiséget is, amelyhez elkérték a kulcsot. Tudtak róla, hogy fertőzöttek, ugyanakkor nem szóltak erről a benzinkút dolgozóinak. Az esetre bejelentés alapján derült fény.

Szlovénia: Hiány van ugyanakkor védőfelszerelésekből és lélegeztetőgépekből

Az országban egy nap alatt 48-cal, 528-ra emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma, és eddig öten haltak meg a járvány következtében. Szlovéniában jelenleg 539 ellátásra szoruló fertőzött fekvőbeteget tudnak ellátni a kórházak, 56-ot az intenzív betegellátó osztályon, hogy ezek a kapacitások, ha szükséges, a duplájára növelhetők. Hiány van ugyanakkor védőfelszerelésekből és lélegeztetőgépekből. Tomaz Gantar egészségügyi miniszter szerdán arra kérte az embereket, hogy tartsák be a szabályokat, hogy lassítani tudják a járvány terjedését.

Ausztria: Hatezer felett a fertőzöttek száma

A Worldometer adatai szerint Ausztriában már 6001-re nőtt a fertőzöttek és 42-re halottak száma. A legtöbb koronavírussal fertőzött beteget Tirol tartományban diagnosztizálták, a második helyen Felső-Ausztria áll. Tirolban azzal vádolják a tartomány vezetését, hogy későn hoztak óvintézkedéseket, így túl későn zárták be a hoteleket és a sípályákat; Günther Platter (ÖVP) tartományi vezető ellen emiatt feljelentést tettek.

Szlovákia: Nincs elegendő teszt

Eddig 226 embert fertőzött meg a koronavírus az országban, senki nem vesztette életét. A Parameter.sk szerint szerdán 10-zel nőtt az igazoltan fertőzöttek száma Szlovákiában. Egy nap alatt 355 tesztet végeztek el, ebből 345 negatív eredménnyel zárult. A miniszterelnök néhány napja a tesztelések napi számának megtízszerezését ígérte, ehhez viszont szükség van arra, hogy a megbízható tesztek rendelkezésre álljanak. Kaptak ígéretet új megbízható tesztekre, de míg nincs elég belőlük, addig nem lehet a mostani mennyiséget megemelni.

Ukrajna: Húsvétkor se menjen senki templomba

Ukrajnában jelenleg 156 fertőzöttöt tartanak nyilván, és ötre emelkedett csütörtökre az új típusú koronavírus-járvány ukrajnai halálos áldozatainak száma. Arszen Avakov belügyminiszter az MTI szerint közölte: a rendőrség készen áll arra, hogy biztosítsa azok kötelező kórházba vonulását, akiknél koronavírus-fertőzést állapítottak meg, de elutasítják az orvosi ellátást. Szerdán az ukrán kormány újabb szigorítást vezetett be, amelynek értelmében a Covid-19 betegség tüneteit mutató személyek vagy a már diagnosztizált betegekkel érintkezésbe lépők kötelezhetők orvosi vizsgálatra, és szükség esetén elrendelhető kötelező kórházi ápolásuk is.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra kért mindenkit, hogy húsvétkor ne menjen templomba, hanem maradjon otthon. Az elnök szavai szerint a felekezetek vezetői megértéssel állnak ahhoz, hogy a vallási szertartásokat online közvetítsék híveiknek. Ha egy templomnál mégis nagy tömeg gyűlne össze, előreláthatóan rendőrjárőrök próbálják majd meg rábeszélni az embereket a hazatérésre.

(Borítókép: Rendőr védőfelszerelésben ellenőrzi a Cseh - Szlovák határon az áthaladó autók testhőmérsékletét 2020. március 13-án. Fotó: Radovan Stoklasa / Reuters)

