Svájcban már a hetedik napja ezer fölött az új megbetegedések száma

58-an haltak bele a koronavírus-fertőzésbe Svájcban az utóbbi 24 órában – írja az MTI a svájci Szövetségi Közegészségügyi Hivatal közleménye alapján. A csütörtök déli adatok szerint összesen már 161 halottja van a betegségnek az országban. Az eddigi összes regisztrált fertőzött száma 9765-ről 10 714-re emelkedett, azaz csaknem ezerrel, nagyjából 10 százalékkal. Az aktív esetek száma 10 422, ennyien betegek jelenleg az országban.

Svájc azon kevés fejlett államok egyike, ahol kötelező a katonai szolgálat, és már a hadsereg is besegít a betegellátásba. A második világháború óta először mozgósították a fegyveres testület egy részét. Az ápolónők hálásak a segítségért, mint egyikük mondta, a katonák erősek, és nagy segítség, hogy a magatehetetlen betegeket kiemelik az ágyaikból a szállításhoz. További feladatuk besegíteni a takarításba, fertőtlenítésbe.

A svájci hadseregnek 2400 úgynevezett kórházi katonája van, köztük nők is akadnak. Ugyanakkor nemcsak őket mozgósította a kormány, hanem összesen nyolcezer katonát június végéig. Többek között szükség esetén sátrakat kell felállítaniuk, mentőautót vezetniük, egészségügyi és egyéb szállítmányokat fuvarozniuk. További ezer ember önkéntesként jelentkezett, hogy segítsen a járvány elleni harcban.

Mindazonáltal a tehetős, kiváló egészségügyi rendszerű Svájc kórházaiban is hamarosan összeomolhat az ellátás – figyelmeztetett egy magas rangú illetékes. A legterheltebbek az olasz határ melletti Ticino tartomány kórházai, az egyikben már most a kapacitás maximumán dolgoznak.

Az egyik legfertőzöttebb európai ország

A 8,6 milliós országban ez egyhuzamban a hetedik olyan nap, amikor több mint ezerrel nő a regisztrált fertőzöttek száma. Az ország kis mérete ellenére abszolút számokban is nyolcadik a világon a regisztrált esetek számában, de a fertőzések számát egymillió főre vetítve már a legfertőzöttebb európai országot, Olaszországot is lehagyták.

Svájc egy főre vetítve egyike a legtöbbet tesztelő országoknak, napi 8 ezer tesztet végeznek el. A kormány igyekszik tovább növelni a tesztelések számát, mivel a nemzetközi konszenzus szerint ez a járvány eszkalálódása elleni egyik leghatékonyabb eszköz, de az ország tesztkészlete ettől vészesen megcsappant, az új tesztek beszerzése pedig a kereslet globális megugrása miatt lassan halad. A már meglévő tesztkapacitással ezért a kormány szerint tartalékolni kell a legsúlyosabb esetekre.

A kormány március 16-án hirdetett április 19-ig tartó szükséghelyzetet. Minden iskolát, éttermet, bárt, szórakozóhelyet és üzletek bezártak, csak az élelmiszerboltok, a gyógyszertárak és az egészségügyi szolgáltatók maradhattak nyitva. Az iskolákat már korábban bezárták, ahogy a rendezvényeket is betiltották.

A járványhelyzet kezelésére hozott korlátozó intézkedések között Svájc fokozatosan lezárta a határait is. A több lépcsőben kiterjesztett határzár március 25-étől már a schengeni övezet összes országára is érvényes, csak svájci állampolgárok, az országban élők, illetve a határon dolgozói engedéllyel átjárók léphetnek az országba. A svájci járványhelyzetről ebben a cikkben írtunk részletesebben is.

(Borítókép: Koronavírus-fertőzött beteget kezelnek egy svájci kórházban 2020 március 25-én. - fotó: Fabrice Coffrini / AFP)

Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik,

És vannak, akik az Indexet olvassák!

Támogasd te is a független újságírást, hogy ebben a nehéz helyzetben is tovább dolgozhassunk! Kattints ide!