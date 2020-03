Aggasztó, hogy a koronavírus-fertőzés gócpontjának számító észak-olaszországi Lombardiában az elmúlt napok csökkenése után ismét emelkedni kezdett a diagnosztizált fertőzöttek száma, jelentette ki Attiolio Fontana, a tartomány kormányzója a külföldi sajtó képviselőinek, köztük az MTI tudósítójának adott közös interjújában.

Attilio Fontana elmondta, nem tud választ adni arra, hogy miért ugrott meg ismét a betegek száma. „Aggódom, mert nem tudom, hogy hibát vétettünk-e” – mondta, hangsúlyozva: abba az illúzióba ringatta magát, hogy a számok végre stabilizálódtak, és csökkenésnek indulnak.

Az eddigi több mint 74 ezer olaszországi diagnosztizált fertőzött fele Lombardiában betegedett meg.

A 10 milliós régióban az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma a nem végleges, csütörtök délutáni adatok szerint ismét 2500 fölé emelkedett, a szerdán mért 1643, a keddi 1942 és a hétfői 1555 után.

„Szükségünk van a betegszám csökkenésére, mivel enélkül a kórházak helyzete ellenőrizhetetlenné válik” – jelentette ki. Hozzátette, az embert próbáló körülmények között dolgozó egészségügyi dolgozók ereje elfogyott. Megemlítette, hogy

a tartományban 8 ezer orvos dolgozik több mint egy hónapja szünet nélkül.

Eddig Kubából, Oroszországból és az Egyesült Államokból érkeztek orvosok segíteni.

Attilio Fontana felhívást intézett a világ országaihoz, hogy küldjenek orvosokat és ápolókat Lombardiába. „Szerintem még két-három nap kell, hogy megértsük a számok alakulását, addig sajnos napról napra igyekszünk tájékozódni” – mondta.

Hozzátette, a szakértők figyelmeztették, hogy a járvány alakulása nehezen megjósolható. Nem zárta ki, hogy a hirtelen emelkedés az esetszám tetőzését jelenti, amelyet az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ezekre a napokra várt Lombardiában. Megjegyezte, az is elképzelhető, hogy a növekedés a több mint két hete bevezetett szigorú óvintézkedések megsértése miatt következett be. „Még mindig túl sokan nem tartják tiszteletben az előírásokat” – jelentette ki.

Elmondta, hogy a nem létfontosságú termelést leállító korábbi kormányrendelet ellenére a tartományban csak péntektől zárják le ezeket a gyáregységeket, amivel tovább korlátozzák a dolgozók mozgását.

Attilio Fontana elismerte, hogy a betegszám folyamatos ingadozása „nem tesz jót a lombardiaiak lelkének”. Hozzátette, hogy Olaszország területén eddig Lombardiában végezték a legtöbb vírustesztet, de a napi ötezer tesztet csak a tüneteket mutató embereken végzik el, miközben a tünetmenteseket is ellenőrizni kellene.

A kormányzó, aki a jobboldali, országos szinten ellenzéki Liga párt politikusa, kijelentette, az Európai Unió alulbecsülte a járványt, és nem tett semmit az egységes fellépés érdekében. Hozzátette, hogy Lombardiában először az egészségügyi helyzet megnyugvását várják, utána fognak neki a gazdaság talpra állításának.

Arra a kérdésre, hogy miért pont a legmagasabb szintű olaszországi egészségügyi rendszerrel bíró Lombardiában terjedt el ennyire a fertőzés, Attilio Fontana azt mondta, az új koronavírus valószínűleg már jóval a járvány február 20-i terjedése előtt jelen volt, de „nem vettük észre, mivel nem hittük el, hogy ez megtörténhet”.

Vizsgálják, hogy már hónapokkal korábban megjelent-e a vírus

Olasz kutatók vizsgálják annak lehetőségét, hogy az új koronavírus az eddig véltnél korábban elterjedt Kínából, mivel 2019 utolsó negyedévében Lombardiában az átlagosnál több volt a súlyos tüdőgyulladásos és influenzás esetek száma. Adriano Decarli, a Milánói Egyetem járványtani és orvostudományi statisztikai professzora közölte, hogy

jelentős növekedést tapasztaltak a tüdőgyulladással és influenzával kórházban kezelt emberek számában Milánó és Lodi térségében október és december között.

Elmondta, hogy nem tud pontos számokkal szolgálni, de az átlagosnál több százzal több embert vittek kórházba tüdőgyulladás ás influenza tüneteivel Lombardia ezen két városában. Decarli most vizsgálja részletesen a kórházi feljegyzéseket és más klinikai adatokat ezekről az esetekről, hogy megállapítsa, az új koronavírus már akkor megérkezett-e Olaszországba.

„Meg akarjuk tudni, hogy a vírus itt volt-e Olaszországban 2019 végén, ha igen, miért maradt észrevétlen viszonylag hosszú ideig és hogy tisztább képünk legyen, ha a járvány egy esetleges második hullámával kell szembenéznünk” – tette hozzá.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint az új koronavírus és a Covid-19 légzőszervi betegség ismeretlen volt azelőtt, hogy decemberben először jelentették felbukkanását a közép-kínai Vuhanból. Paul Hunter, a Kelet-angliai Egyetem professzora szerint egyáltalán nem valószínű, hogy a vírus megjelent Európában január előtt.

