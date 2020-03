Ukrajna pénteken saját állampolgárai előtt is lezárja a határait

Pénteken a nap végére Ukrajna teljesen leállítja a nemzetközi utasszállítást, azaz lezárja határait saját állampolgárai előtt is – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön, a televíziók által is sugárzott videóüzenetében.

Zelenszkij emlékeztetett arra, hogy két héttel ezelőtt felhívta az ukrán állampolgárokat, mihamarabb térjenek vissza Ukrajnába.

Legtöbbjük ezt maga megoldotta, de több mint 80 ezer ukrán az állam segítségével tért haza légi úton, vasúton, illetve buszokkal – mutatott rá az MTI szerint.

„Most azonban már nincs idő tovább várni. Az ország vezetése nehéz választás elé került, választania kellett a még külföldön maradt és az országon belül lévő 40 millió állampolgár biztonsága között” – magyarázta az elnök.

Ukrajnában csütörtökig 162 koronavírusos beteget regisztráltak, közülük 5-en meg is haltak, gyógyult betegről pedig összesen egyről tudni.

(Borítókép: Az ukrán rendőrség és nemzeti gárda tagjai az egyik Kijevbe vezető út mentén 2020. március 24-én. Fotó: Maxym Marusenko / NurPhoto / Getty Images Hungary)

Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik,

És vannak, akik az Indexet olvassák!

Támogasd te is a független újságírást, hogy ebben a nehéz helyzetben is tovább dolgozhassunk! Kattints ide!