Kábítószer-terrorizmus miatt emel vádat Amerika Nicolás Maduro venezuelai elnök ellen

A hónapok óta polgárháborús állapotok között kormányzó Nicolás Maduro venezuelai elnök múlt héten totális karantént rendelt el az egész országban, ahol megduplázódott a koronavírusos esetek száma, de úgy tűnik, nem csak a vírus és a polgárháborús állapotok fognak gondot okozni Madurónak: az Egyesült Államok megvádolja az elnököt, és rezsimjének több vezető tisztségviselőjét is drogkereskedelemmel összefüggő terrorizmussal, írja többek között a CNN.

New York déli kerületének ügyésze úgy nyilatkozott, hogy ma bejelentik a büntetőjogi vádakat Maduro és vezető tisztségviselői ellen: Maduro és rezsimje 20 éve tartanak fenn együttműködést a Kolumbiai Forradalmi Fegyveres erőkkel kábítószerkereskedelem miatt. (Az ügyészség egészen pontosan a "narco-terrorism", azaz kábítószer-terrorizmus kifejezést használja) Ilyen méretű és horderejű drogkereskedelem annak köszönhetően épülhetett ki, hogy a venezuelai elnök korrupttá tette a venezuelai intézményeket, és politikai és katonai védelmet nyújtott a kábítószer-kereskedelemnek és a terrorizmusnak, nyilatkozott az ügyész.

Az ügyészség 15 millió dolláros jutalmat helyezett kilátásba annak, aki olyan információval áll elő, ami elvezethet Maduro és emberei letartóztatásához és elítéléséhez.

$15 MILLION REWARD for information leading to arrest and conviction of Nicolas Maduro pic.twitter.com/oqgzuhWOIC