150 ezer üzbég védőmaszk jön Magyarországra

Hosszú küzdelemre kell számítanunk a koronavírus ellen: több területen is védekeznünk kell - írta az MTI Szijjártó Péter a Facebook-oldalán péntek hajnalban megjelent bejegyzése nyomán. A külgazdasági és külügyminiszter közölte: az egészségügyi védőfelszerelések biztosítása érdekében Magyarország a Türk Tanácshoz is fordult, és két országtól, Törökországtól és Üzbegisztántól már kaptunk is segítséget.

Az egészségügyi területen a védekezés egyik legfontosabb feladata, hogy legyen elég védőfelszerelés - írta a miniszter. Ennek biztosítása érdekében Magyarország nagy mennyiségben rendelt eszközöket Kínából, ahonnan az elkövetkezendő napokban és hetekben tucatnyi repülőgéppel több száz tonnányi felszerelés fog érkezni.

Emellett az elmúlt napokban Magyarország a Türk Tanácshoz is fordult, és azután, hogy a török kormány engedélyezte 8 tonna, maszkok alapanyagaként használatos textil Magyarországra szállítását, ma Üzbegisztán felajánlásaként érkezik összesen 150 ezer védőmaszk.

Nagyrabecsülés és köszönet jár a török és az üzbég kormánynak a segítségért: a bajban mutatkozik meg, hogy ki az igaz barát!”

- írta Szijjártó Péter.

A miniszter bejegyzéséhez mellékelte Sardor Umurzakov, Üzbegisztán miniszterelnök-helyettesének neki címzett levelét, amelyben azt írta: Üzbegisztán baráti országként és a Türk Tanácsban partner tagországként Magyarország mellett áll ezekben a nehéz időkben. Az üzbég miniszterelnök-helyettes támogatásáról biztosította Magyarország népét, jó egészséget, összefogást és bátorságot kívánva.

