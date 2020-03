Ausztria ingyen szállással marasztalná az egészségügyben dolgozó ingázó magyarokat

Arra kérik az osztrák egészségügyben és idősgondozósban dolgozó ingázó magyarokat, hogy maradjanak Ausztriában - írja az ORF magyar nyelvű oldala.

Burgenland ingyenes szállást biztosít, illetve bónok, utalványok és más kedvezmények formájában is segítené azt, hogy azok a magyarok, akik Magyarországról ingáznak munkába, most maradjanak az osztrák oldalon és ne térjenek haza.

Christian Illedits tartományi tanácsos azt is bejelentette, hogy nemcsak a jelenleg Burgenlandban dolgozó magyarokra számítanak. A kedvezmények azoknak is szólnak most, akik korábban az ápolási területen dolgoztak, és akiknek ápolási asszisztensi és szakasszisztensi diplomájuk van.

A magyarországi rendelkezések, amelyek szerint március 27-től minden Magyarországra hazatérő állampolgárnak 14 napos házi karanténba kell vonulnia, a súlyosan érintik a burgenlandi ápolási ágazatot.

Az osztrák tartományban körülbelül 1200-an dolgoznak idősek otthonaiban és ápolási otthonokban, vagy végeznek otthoni betegápolást. Közülük 201-en ingáznak Magyarországról, 48-an Szlovéniából. Ezen kívül a 24 órás ellátásban is számos magyar, román és más külföldi szakember dolgozik.

Hans Peter Doskozil, Burgenland tartományfőnöke attól tart, hogy a magyarországi szabályok miatt Burgenland főképp az egészségügyi és ápolási területen olyan szakembereket veszít el, akikre most különösen nagy szükség lenne Ausztriában.

Mindez tovább ronthatja a járványhelyzetet Burgenlandban – hangsúlyozta a tartományfőnök, aki Sebastian Kurz kancellárhoz, Alexander Schallenberg külügyminiszterhez, és egyeztetett Alexander van der Bellen államfővel is.

A magyar munkaerő nélkül a burgenlandi egészségügy működése nem tartható fenn a tőle elvárt szinten,

ezért Burgenland tartományfőnöke kétoldalú tárgyalásokat követelt a döntéshozókkal. Meg kell találni annak a módját, hogy a határrégiók – mint Burgenland – kivételt képezhessenek a szabály alól – írta levelében Hans Peter Doskozil.

A 33 ezer taggal rendelkező Hegyeshalmi határátlépés információ Facebook-csoport tagjainak helyszíni beszámolója szerint ugyanakkor nem ennyire durva a határhelyzet jelenleg Magyarország és Ausztria között.

Rendőr tájékoztatása szerint a napi ingázás egyelőre engedélyezett. Nem kell karanténba vonulnunk egyelőre

- írja valaki az Ausztriában dolgozó ingázók közül. Volt, aki az Országos Tisztifőorvosi Hivataltól is kapott hivatalos megerősítést arról, hogy csütörtöki határozat nem érinti azokat akik "napi munkavégzés céljából" lépik át a határokat, mivel "Ausztria és Magyarország között egyezmény van érvényben a munkavállalókra vonatkozóan."

Arra ugyanakkor többen is felhívták a figyelmet, hogy az Ausztriában dolgozó ingázóknak kifelé és hazafelé is szükségük van egy munkáltatói igazolásra, amely a kiállítási dátuma szerint nem lehet két hétnél régebbi.