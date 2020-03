Ausztria április közepe és május közepe között várja a járvány tetőzését

„Húsvétig egy számjegyűre kell csökkenteni a koronavírusos esetek számának százalékos növekedését. A járvány kitörésének kezdetén ugyanis naponta harminc százalékkal nőtt a betegek száma” – jelentette ki Rudolf Anschober egészségügyi miniszter pénteken egy bécsi sajtótájékoztatón, amelyről az MTI számolt be.

Péntekig 24 óra alatt 6 398-ról 7 040-re emelkedett a betegek száma, ez 18 százalékos növekedést jelent.

A halottak száma 49-ről 58-ra, a gyógyultaké pedig 112-ről 225-re nőtt. A betegek száma Rudolf Anschober egészségügyi miniszter szerint várhatóan április közepe és május közepe között tetőzik majd. A tárcavezető ugyanakkor kifejtette: minél később éri el a betegek száma a csúcsot, annál alacsonyabb lesz ez a szám; ugyanis a jelenség egyben azt is jelentené, hogy az óvintézkedések sikeresek voltak.

Anschober kifejtette, hogy a jelenlegi számok megfelelnek a korábbi előrejelzéseknek, vagyis a vírus terjedésének mértéke húsz százalék alá csökkent. A kormány a hétvégén elemzi az adatokat, és ennek fényében dönt majd arról, meghosszabbítják-e az óvintézkedéseket. A miniszter felhívta a figyelmet arra is, hogy

néhány hét múlva ápolónőhiány alakulhat ki az ausztriai kórházakban, ha a külföldi vendégmunkások továbbra sem tudnak eljutni munkahelyükre;

éppen ezért egy megoldási javaslatot dolgoznak ki, vagyis megvizsgálják, kik tudnak „beugrani” a megüresedett helyekre.

Karl Nehammer belügyminiszter arról tájékoztatott, hogy a rendőrség eddig 6 900 szabálysértés miatt tett feljelentést; a leggyakoribb a gyülekezési tilalom megsértése, azon belül összejövetelek, bulik szervezése, illetve az intézkedő rendőrök elleni támadás volt. Helmut Tomac, a belügyminisztérium főtitkára pedig megerősítette, hogy Ausztria a koronavírussal összefüggő válsághelyzet miatt beutazási tilalmat jelentett be a menedékkérőknek. Kifejtette: a menedékkérők nem utazhatnak be Ausztriába, ha nem rendelkeznek érvényes egészségügyi igazolással. Arról is beszélt, hogy az illegálisan az országban tartózkodó migránsok kitoloncolását, illetve hazájukba történő visszaszállítását nem állítják le, de az a válság miatt csak korlátozott mértékben lehetséges.

Az osztrák–magyar határnál, Nickelsdorf határátkelőnél pénteken ismét 17 kilométeres dugó alakult ki. A romániai hatóságok ugyanakkor a magyar–román határnál végeznek egészségügyi szűrővizsgálatot, ez pedig Magyarországon vezethet forgalmi dugó kialakulásához.

