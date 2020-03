Százezer fertőzöttnél jár az Egyesült Államokban a koronavírus

Átlépte a százerzet az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma az Egyesült Államokban a Worldometers szerint.

Bár Amerika még csak csütörtökön hagyta le Kínát és Olaszországot a fertőzöttek számában, mára már jó 15-20 ezerrel előttük jár. Jerome Adams tisztifőorvos március 23-án mondta azt, hogy ez lesz az az a hét, amikor minden nagyon rosszra fordul majd a koronavírus-járvány miatt.

A krízis várható volt: bár már január végén megvolt az első koronavírusos eset, csak későn kezdtek el tesztelni, az amerikaiak pedig a fizetős egészségügy miatt nem szívesen vesznek róla tudomást, ha betegek. Az egészre rátett még egy lapáttal, hogy Donald Trumpnak se nagyon akarózott beismerni, hogy a vírus veszélyes, sőt eleinte a demokraták hoaxának nevezte azt, és most is úgy tűnik, hogy a gazdaságot jobban félti, mint a lakosságot.

A legaggasztóbb, hogy tulajdonképpen még csak New Yorkban indult be igazán a járvány, miközben az elemzők szerint egész Amerika a New York-i mintázatot követi az esetek emelkedésében. Már mind az ötven tagállamban jelen van a fertőzés, New York államban 42 ezernél is több aktív eset van, és a szomszédos New Jersey áll 8717 beteggel.

Durva influenza vagy veszélyes világjárvány?

