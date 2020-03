Megkeseredett bennem minden, de kiállok újra a balkonomra

Maurizio Marchini napok óta nem énekel. Az utolsó dal, amit erkélyéről előadott a környék lakóinak, Schubert Ave Mariája volt. Barátja Paolo Biancalani emlékére énekelte el, aki belehalt a koronavírusba, mesélte el az Indexnek a tenor a firenzei karanténból.

“Azért csatlakoztam én is a sok-sok városra kiterjedő mozgalomhoz, mert láttam, hogy az emberek jobb kedvűek lesznek ettől. És láttam, hogy energiát adok nekik azzal, hogy énekelek. De ahogy az olaszországi helyzet egyre tragikusabb és súlyosabb lett, és egyre több halottunk van, úgy döntöttem, hogy felhagyok a napi énekléssel. Az Ave Maria volt az utolsó, amit énekeltem, amikor elveszítettem egy nagyon közeli barátomat. A vírus vitte el. Paolo olyan volt nekem, mintha az apám lett volna. És még el sem búcsúztathattam, mert tilos temetéseket tartani" - mondta.

Ének az erkélyen

Paolo mélyen vallásos ember volt, akinek az özvegye sem lehetett ott a sírja mellett, de a halálos ágya mellett sem. "Ettől akkor megkeseredett bennem minden. Elsirattam az Ave Mariával, de nem vitt rá a lélek, hogy másnap, harmadnap is kiálljak az erkélyre. De holnap már újra kiállok. Igaz, nagyon nehéz szívvel.“

Maurizio a firenzei operában dolgozott, de minden előadást töröltek szeptemberig. A megtakarításaiból él, és némi óraadásból. “Tízezrek veszítették el itt a munkájukat, nem én vagyok az egyetlen. Skype-on azért tudok gitárórákat adni, abból és a megtakarításaimból élek. Igaz, mivel be vagyunk zárva, nem is nagyon költünk, de a csekkeket be kell fizetni és vásárolni is kell. És a megtakarítás nem tart ki örökké. De vannak nagyon sokan, akik nálam is sokkal rosszabb helyzetbe kerültek” - mondta.

Maurizio arra gondol, hogy erkélykoncertjeinek hallgatói között is lehetnek ilyenek, és a gyász első napjai után erőt vesz magán, hátha egy kicsit tud rajtuk segíteni a hangjával. Mindig olyan operákat választ, amelyek valamit üzennek az embereknek. “Puccini Nessun Dormája nagyon erős üzenet az olaszoknak, egy nehéz és életveszélyes próbatételre készülő hős szólal meg benne, és azt gondolom, az ő dalával bátorítást adok nekik. A szövegben az utolsó szó, “vinceró” (győzni fogok), maga is biztatás. A La Donna é Mobile minden olaszhoz szól. Lucio Dalla Carusója pedig az én generációm egyik meghatározó dala, és azt üzeni, hogy együtt legyőzzük a járványt. A La recondita armonia, a Tosca első románca arról szól, hogy a festő szerelmére gondol, amikor Mária Magdoln képét festi meg. Szóval azokra a gyönyörű dolgokra emlékeztet, amelyek körülvesznek minket, s amelyekhez visszatérhetünk majd a járványból” - mondta.

És hogy milyen zenekar nélkül énekelni? Nehéz. Maurizio a mobiltelefonjáról hallja a zenei alapot, amikor erkélykoncertet ad. Maurizio videóit az egész világ nézi, Barbara Streisand is megosztotta az egyiket a Facebook-oldalán. “Nagyon nehéz most mindenkinek, már csak a bezártság miatt is. Mindenhonnan kapok üzeneteket és biztatnak, hogy folytassam. Úgyhogy holnap kiállok újra a balkonomra” – mondja, de azt nem árulta el, hogy mit énekel.

Durva influenza vagy veszélyes világjárvány?

