Bill Gates szerint le kéne zárni az egész USA-t, hogy megfékezzék a járványt

Bill Gates szerint sokkal szigorúbb korlátozásokra lenne szükség az Egyesült Államokban ahhoz, hogy meg tudják fékezni a járványt, a Microsoft korábbi vezérigazgatója, a Bill and Melinda Gates Foundation alapítója a CNN műsorában fejtette ki a véleményét a járványhelyzetről.

Gates példaként Kínát, és az ott bevezetett szigorú lezárásokat hozta fel. A milliárdos üzletember szerint jobban járna Amerika, ha másfél hónapra az egész országban a legmagasabb szintű korlátozásokat vezetnék be, akkor is ha egy államban még nincs sok beteg, így szerinte jelentősen csökkenteni lehetne a potenciális áldozatok számát, valamint a járvány gazdasági hatásait is.

Gates szerint csak idő kérdése, hogy exponenciálisan nőni kezdjen a beteg száma ott is, ahol most még csak pár száz beteg van. A volt Microsoft-vezér szerint azokban az államokban, ahol jelenleg nincsenek korlátozások, áprilisban fog tetőzni a vírus. Szerinte sokkal nagyobb hangsúlyt kéne fektetni a tesztelésre, ugyanis rengeteg olyan beteg lehet a még viszonylag érintetlen államokban, akikről még nem is tudnak.