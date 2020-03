Ausztráliában és Ázsiában is egyre komolyodik a vírushelyzet

Ausztráliában a napi új megfertőzöttek száma a felére csökkent a korábbi adatokhoz képest. A kormány ennek ellenére felszólította az embereket, hogy nyilvános helyen ne tartózkodjanak két főnél többen, és csak akkor hagyják el otthonaikat, ha bevásárolni vagy munkába mennek, illetve, ha orvosi segítségre van szükségük. A 70 éveseket arra kérik, hogy egyáltalán ne mozduljanak ki. Scott Morrison miniszterelnök azt mondta, az államok felelőssége a korlátozó intézkedések betartatása. Ezen kívül megtiltotta a bérelt lakásban élők kilakoltatását, a leginkább rászorulóknak pedig 1,1 milliárd ausztrál dolláros segélycsomagot jelentett be. Jelenleg 3978 fertőzött van az országban, ez 331-gyel több, mint szombaton volt, a halottak száma pedig 16 fő.

Új-Zélandon vasárnap halt meg az első ember, a fertőzöttek száma pedig 514.

Indiában mindeközben komoly problémákat okoz a leállított vasúti közlekedés, illetve a miniszterelnök, Narendra Modi keddi intézkedése, amelyben 3 hetes házi karantént tett kötelezővé az 1,3 milliárdos lakosságú országban. A miniszterelnök vasárnap bocsánatot kért a szegényektől az anyagi és emberi áldozatok miatt, amiket a rendelete okozott. Modit a legtöbben azért bírálják, mert szerintük megalapozatlan döntéseket hoz a vírus leküzdésére. Erre jó példa, hogy napi szinten több száz kilométert kénytelenek hazafelé gyalogolni a munka nélkül maradt vendégmunkások, így a nagyvárosokból is széthordják a vírust az országban. Indiában vasárnap 979 a regisztrált fertőzöttek száma, a halottaké 25. A kormány a héten 22,6 milliárd dolláros segélycsomagot jelentett be, ebből próbálják meg a szegények élelmezését is megoldani.

Indonéziában egyelőre még szabadon mozoghatnak az emberek, ez ellen orvosok, jogi szakértők és politikusok is tiltakoznak. A kormány ezekre még nem reagált és nem vezetett be korlátozásokat. Indonézia a világ negyedik legnépesebb országa, eddig 1285 fertőzöttről és 112 halottról tudnak.

Délkelet-Ázsiában eddig Malajziában a leginkább elterjedt a vírus, 2470 fertőzöttel és 34 halottal. A héten több száz embert vettek őrizetbe a kijárási korlátozások megszegése miatt. Az iskolák és az üzletek nagy része itt is bezárt, április 14-ig pedig biztosan korlátozva maradnak az utazások és a kijárás.

(Borítókép: A Sydney-i Operaház környékének fertőtlenítését végzi egy férfi 2020. március 26-án. Fotó: Loren Elliott / Reuters)