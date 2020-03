Ki se kell szállni az autóból, és letesztelik koronavírusra

Képzelje maga elé a helyzetet: ön épp a heti nagybevásárlására tart kocsijával, de még mielőtt betérne az áruházba, tesz egy kitérőt, és mintha csak gyorsétterembe menne, megáll pár percre,

hogy orrnyálka mintát vegyenek öntől, és gyorsan leteszteljék koronavírusra.

Nos, ez a történet egyre többször esik meg Dél-Korea után már az Egyesült Államokban is, ugyanis sok más országhoz hasonlóan ott is elkezdték bevezetni a „drive in” tesztelő állomásokat. Az eredmények kiküldését leszámítva az egész procedúra nem tart tovább 10-20 percnél, és sokkal biztonságosabbnak mondják, mintha minden ember egy kijelölt helyre menne azért, hogy leteszteljék.

Bár a gyors, hatékony és nagy számban végzett tesztelést tartották Dél-Koreában is a leghatékonyabb módszernek, hogy a vírus terjedését lelassítsák, az autós tesztelés az előnyei mellett azért felvet kérdéseket is. Például mit tegyen az, akinek nincs kocsija, és különben is: mennyire megbízhatóak az így elvégzett tesztek eredményei?

Tesztelés dél-koreai módra

Mint írtuk, Dél-Korea a kezdeti bénázás után a potenciális fertőzöttek részletes felkutatásával, brutális mennyiségű koronavírusteszt elvégzésével és transzparens kormányzati kommunikációval próbált úrrá lenni a járványon. Bár nem vezettek be drákói karanténintézkedéseket, az aktuális adatok alapján úgy tűnik, sikerülhet kordában tartaniuk a vírus terjedését. Volt, amikor már napi 850-nél jártak, de sikerült napi száz alá csökkenteniük az új esetek számát, összesen eddig 9583 fertőzöttet regisztráltak. Közülük 152-en haltak meg, 5033-an pedig felgyógyultak a betegségből. A járvány ugyanakkor még ott sem ért véget, a hatóságok és orvosok is óvatosak a kilátásokat illetően.

Dél-Koreában már a járvány kezdetétől az volt az álláspont, hogy a terjedés lelassításához muszáj felderíteni, hogy kik fertőznek, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy nagy számban teszteljék a lakosságot. Ennek lebonyolításához viszont van, hogy már nem elegendőek a kórházak, ráadásul a tesztelésre érkező betegek simán megfertőzhetik azokat, akik nem kapták még el a vírust.

Erre megoldásként autós tesztállomásokat létesítettek az országban, és iszonyatos embertömeget tesztelnek le naponta. Ezzel a módszerrel egy állomáson naponta 200-500 embert tesztelhetnek, országszerte pedig akár 15-20 ezer tesztet végeznek.

Az autós tesztelés nagyon egyszerűen működik: az ember begurul a sátrakból álló létesítménybe, fertőtleníti a kezeit, majd felveszik az adatait, és kitöltetnek vele egy kérdőívet, hogy van-e bármilyen tünete, volt-e a betegség gócpontjaiban korábban. Ezután megmérik a lázát, kenetet vesznek az orrából és torkából. A kenetvétel során egy elég hosszú pálcikát tolnak fel az ember orrába, de valószínűleg ez a legkellemetlenebb az egész procedúra során.

„Kicsit csiklandós, és elég hirtelen”

– jellemezte a mintavételt a Wall Street Journal koreai tudósítója. A mintát elküldik egy laborba, ahol egy koreai fejlesztésű tesztcsomagnak köszönhetően egy-két napon belül kiderül az eredmény, amit sms-ben is el tudnak küldeni.

Bár a folyamat során ki se kell szállni az autóból, a dolgozók tetőtől talpig védőruházatot viselnek, vegyvédelmi overallban, maszkban, több pár kesztyűt viselve dolgoznak. A tesztelést végző egészségügyisek öt órás beosztásban dolgoznak: ezalatt nem mehetnek vécére, és nem ihatnak. Nagy előny, hogy a teszt elvégzéséhez elég egy helyben ülni az autóban, és nem kell másokkal érintkezni, így ezeken az állomásokon a lehető legkisebb fertőzésveszély mellett lehet tesztelni a lakosságot, az egész pedig nem tart tovább 10-20 percnél. A CNN szerint Dél-Koreában

bárkin ingyen elvégzik a tesztet, aki odamegy, akkor is ha nem koreai állampolgár, vagy helyi lakos.

A nagy számban végzett tesztelés persze nem tett jót a statisztikának, Dél-Koreában volt egy időszak, amikor a hivatalos adatok szerint gyorsabban terjedt a vírus, mint Kínában. A fertőzöttek gyors kiszűrése és felkutatása viszont hamar az ország javára vált: a tesztelésnek köszönhetően sikerült visszaszorítani a vírussal diagnosztizáltak számát.

Nem véletlen, hogy már az Egyesült Államok, Japán, Nagy-Britannia és több más ország is átvette az autós tesztállomásokat.

Majdnem, mint a McDonald's Drive Thru

Már az Egyesült Államokban is szükségállapotot hirdettek. A New York mellett Kaliforniában, Illionois-ban és a a szintén sűrűn lakott Connecticutban bevezetett lakhelyelhagyási korlátozások pedig azt jelentik, hogy az egész országban immár minden ötödik embernek tartózkodnia kell lakhelye elhagyásától. Vasárnapra 123 780-re nőtt az összes regisztrált fertőzött száma, a koronavírus pedig mind az 50 tagállamban megjelent, és rohamosan terjed. Eddig összesen 2229-en haltak meg, 3238-an pedig felgyógyultak a betegségből. A Health magazin szerint

itt már tíz tagállamban megy az autós tesztelés.

A procedúra valójában nem annyira egyszerű, mint átmenni a McDonald's autós kiszolgálásán, de nem is sokkal bonyolultabb. A Totalcar cikke szerint az Egyesült Államokban ahhoz, hogy elvégezzék a tesztet, előre oda kell telefonálni az adott tesztelőállomásra, ahol időpontot adnak. Az USA Today szerint Viriginiában még az időpont foglaláshoz is háziorvosi igazolás kell arról, hogy a tesztelést igénylőnek tényleg vannak tünetei, de az olvasói tapasztalat szerint New York államban enélkül is sorra lehet kerülni.

A bejáratnál sok rendőrkocsi, meg is állítanak azonnal, és kérik hogy húzd fel az ablakokat, az összeset.

– írta a Totalcar New York-i olvasója, László. Az általa elmondottak alapján a mintavétel abból áll, hogy

többször megállítanak, és rögzítik a személyes adatokat, a sorbanállás és adatfelvétel után mintát vesznek, az utolsó megállónál adnak egy tájékoztatót, hogy mi a teendő, ha a teszt pozitív.

A vizsgálat során itt is az orrnyálkahártyáról és a torokból vesznek kenetet, amit aztán elküldenek tesztelésre. Az eredményre itt is csak néhány napot kell várni, de a letesztelteknek addigis karanténban kell maradniuk, biztonság esetére.

A tesztállomásokkal kapcsolatban kardinális kérdés az amerikaiak számára, hogy mennyibe kerül az egész folyamat, tekintve, hogy az ottani egészségbiztosítást nem fizeti az állam. Ebből a szempontból jó hír, hogy a New York Times szerint a kongresszus úgy döntött,a teszt mindenki számára ingyenes.

Több állam, például Kalifornia és New York is kötelezővé tette a biztosítóknak, hogy fedezzék a tesztelést, ami 30-50 dollár (kb. 10-16 ezer forint) körül mozoghat, de a törvény szerint az egészségügyi biztosítással nem rendelkezőket is ingyen kell tesztelni. A koronavírus kezelése azonban szinte minden államban még így is fizetős, így sokan hezitálhatnak azzal, hogy egyáltalán megcsináltassák-e a tesztet. A Time szerint ha az ember más kórházhoz vagy autós állomáshoz megy tesztelésre, mint ahová biztosítása szól, könnyen előfordulhat, hogy kifizettetik vele a költségeket.

Autó nélkül nem megy a drive in

Az autós tesztállomásoknak viszont van egy nagy hátránya: ahhoz, hogy igénybe lehessen őket venni, az embernek szüksége van egy autóra. A legszegényebb rétegek akik nem rendelkeznek autóval eleshetnek a lehetőségtől, hogy könnyen és gyorsan letesztelhessék őket a vírusra.

A másik, sokkal komolyabb probléma, hogy nem egyértelmű, mikor kellene újabb tesztet csináltatni az első után. A BBC szerint több olyan esetről is tudni, ahol a tesztek csak később mutatták ki a fertőzés jelenlétét. Egy tanulmány szerint 167 beteg tesztelése során 5 teszt negatív lett, holott tüdőröntgenek szerint betegek voltak, és később valóban kimutatták náluk a vírust. Ez történt például Li Wenlianggal, azzal a kínai orvossal is, aki először hívta fel a figyelmet a vírusra.

Még így sem biztos viszont, hogy a tesztekkel volt a probléma: lehetséges, hogy a betegek tényleg nem voltak fertőzöttek, csak olyan szezonális betegségekkel küzdöttek, mint pl. az influenza, és később fertőződtek meg. Egy másik lehetőség, hogy a teszteket csak simán nem jól kezelték. Lehet hogy rosszul vettek kenetet, nem dörzsölték eléggé a nyálkahártyához a pálcika vattás végét, vagy épp nem tárolták megfelelően a mintákat. A Buzzfeed News szerint az Egyesült Államokban korábban előfordult, hogy a különböző államokban, településeken lévő laborok eltértek egymástól abban, hogyan is vesznek kenetet.

Szakértők szerint a legfontosabb, hogy akikben nem mutatták ki a vírust, ugyanúgy odafigyeljenek, és ha észlelik magukon a betegség tüneteit, ne habozzanak ismét leteszteltetni magukat.

Borítókép: Ronny Hartmann / AFP

