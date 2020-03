A Guardian szerkesztőségi cikkben kritizálja Orbánt a koronavírus-törvény miatt

A kínai koronavírus-járvány megengedné Európa egyik legautoriterebb vezetőjének, hogy eljelentéktelenítse a kritikákat és politikai ellenfeleit, ezzel a bevezetővel írt elemzést a brit Guardian a magyar koronavírus-helyzet miatt kialakult politikai és közéleti helyzetről.

Orbán bebetonozott hatalma címmel írt a Guardian cikket a hétfőn a magyar parlament elé kerülő koronavírus-törvényről. A cikk röviden szól arról, hogy a koronavírus miatt világszerte muszáj rendkívüli törvényi felhatalmazást adni az országok vezetőinek, majd megemlíti Angliát, ahol a múlt héten adtak új jogköröket a minisztereknek, és Franciaországot, ahol széles körű és drákóinak nevezett felhatalmazást kapott az ország vezetője, de azt kéthavonta, Angliában félévente muszáj meghosszabbítani.

Mint a lap írja, nem meglepő, hogy Magyarországon ez máshogyan működik. A személyéhez társítható könyörtelenséggel a miniszterelnök ebből is kihozza a maximumot, nehogy egy krízis is kicsússzon a kezei közül. Az elmúlt időszakban kiépítette a hatalmát, írja a lap Orbán Viktorról, majd egy rövid felsorolás következik a független média és a bíróságok akadályozásáról és a nem kormányzati szervek korlátozásáról.

Orbán ezen a héten majdnem biztosan meg is szerzi a diktatórikus hatalmat, írja a lap. A Fidesz uralta parlament ugyanis megszavazza a koronavírus elleni törvényt, ami időbeli korlátozás nélkül ad felhatalmazást az egyszemélyű döntési helyzetre.

Az új törvény lehetővé teszi Orbánnak, hogy egyedül, rendeleti úton kormányozzon anélkül, hogy felelősségre lehetne vonni. Felülbírálhatja a hatályban lévő összes törvényt. Választásokat sem tartanak. A kormányfő a döntéseiről a házelnököt és a parlamenti pártok frakcióvezetőit tájékoztatja, sorolja a lap.

Írnak a rémhírekről: téves információk terjesztéséért, amelyek a nyugtalanságot okozhatnak és a védekezést hátráltatják, hosszú börtön jár. Mint írják, Orbán néhány rajongója a médiában már kijelentette, hogy ez lehetővé teszi kritikus újságírók letartóztatását is.

Mindezek megalapozott félelmek, írja a lap, amely szerint a most megszavazott hatalom birtokában a rendelkezéseket kiterjesztik majd a magyar intézményrendszerre és a civil társadalomra, majd a kormányzati politika kritikáját hazaárulásként kezelik a válság idején. Hogy mikor lesz vége a veszélyhelyzetnek, az Orbán Fideszén múlik. És az is előfordulhat, hogy a meghozott döntések némelyikét állandóvá teszik, írja a lap, utalva a migránshelyzet miatt 2016 óta folyamatosan meglévő válsághelyzetre.

A lap azzal fejezi be, hogy nem Orbán az egyetlen, aki visszaél a helyzettel, és hatalmának megszilárdítására használja fel azt: az azerbajdzsáni és az izraeli miniszterelnökről is megállapítja a lap ugyanezt, illetve Donald Trumppal kapcsolatban is megjegyzi, hogy elkezdte magát háborús elnöknek tekinteni.

Az Európai Parlament azt szeretné, ha az EU megvizsgálná a magyar koronavírus-törvényt, de ez még hosszú idő, így a magyar demokráciára egy újabb rossz hét vár.

