Károly herceg elhagyhatta a házi karantént

Hét nap házi karantén után elhagyhatja a skóciai Balmoral kastélyt II. Erzsébet fia, a 71 éves Károly herceg, írja a BBC. A brit trónörökösről március 25-én derült ki, hogy pozitív lett a koronavírustesztje, tünetei enyhék voltak. Feleségét, Kamilla cornwalli hercegnét is tesztelték, az övé negatív eredményt hozott, de férjéhez hasonlóan ő is a skóciai kastélyban tartózkodott. A palota tájékoztatása szerint a herceg jó egészségnek örvend, és betartja a kormány korlátozó intézkedéseit. Károly herceg londoni rezidenciája, a Clarence-ház megerősítette hétfőn, hogy az orvosával történt konzultáció után a walesi herceg most már elhagyhatja a karantént. Arról továbbra sincsenek információk, hogy Károly herceg kitől kaphatta el a fertőzést. A királynővel mindenesetre március 12-én találkozott, II. Erzsébet azóta is jól van.

Durva influenza vagy veszélyes világjárvány?

Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik,

És vannak, akik az Indexet olvassák!

Támogasd te is a független újságírást, hogy ebben a nehéz helyzetben is tovább dolgozhassunk! Kattints ide!