A tiltás ellenére szentáldozást tartott egy szlovák pap, pénzbüntetést is kaphat

Jogi személyként akár 20 ezer eurós (kb. 7,1 millió forint) büntetést is kiszabhatnak arra a galgóci esperesre, aki szombaton este szentáldozást tartott egy római katolikus templomban. Az épületben mintegy negyven ember gyűlt össze, és noha a felvételek szerint a pap szájmaszkot viselt, az érkezők nem tartották a kétméteres távolságot. A legnagyobb probléma azonban nem ez, hanem az, hogy tömeg gyűlt össze: Szlovákiában ugyanis tömegrendezvényeket, így szentmiséket is tilos tartani a fertőzés terjedésének veszélye miatt. Nemcsak a papot, a híveket is megbüntethetik: rájuk fejenként 1659 euróig (kb. 592 ezer forintig) szabhatnak ki bírságot.

A hírről a Markíza számolt be, akiknek kamerán kívül az esperes állítólag azt mondta, szigorú intézkedések között tartotta meg az ádozást, ám a nagyszombati püspökség nem igazán örült ennek sem.

Sajnáljuk a kialakult helyzetet. Az esperes úrral felvettük a kapcsolatot, és figyelmeztettük, hogy ha abbéli igyekezete, hogy a hívek rendelkezésére álljon, ilyen helyzetet teremt, meg kell találnia a módját, hogy ezt megakadályozza. Például hogy legyen a templomban valaki, aki nagyobb számú tömeget egyszerre nem enged be a templomba

– nyilatkozta Dušan Kolenčík a püspöki hivataltól.

Az Új Szó eközben arról számolt be, hogy koronavírus-fertőzést mutattak ki a szlovák Közbeszerzési Hivatal elnökénél, Miroslav Hliváknál. A hírt a hivatal szóvivője is megerősítette. Hlivák az összes alkalmazottat e-mailben értesítette a pozitív teszteredményről. A házaspár karanténba vonult.

„Azon személyek, akik március 12-től számítva, beleértve a mai napot is, kapcsolatba kerültek a hivatal elnökével, valamint a fertőzés tüneteit észlelik magukon, a saját egészségük érdekében vizsgáltassák ki magukat”

– idézte a lap a szóvivőt.