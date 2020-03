Ausztriában kötelező a maszkviselés a boltokban

Cikkünk frissül!

Ausztria

Kötelezővé teszi a maszkviselést a lakosság számára Sebastian Kurz osztrák kancellár. Az MTI azt írja: Még nem múlt el a koronavírus gyors terjedésének veszélye, ezért további szigorításokra van szükség Ausztriában. Sebastian Kurz a maratonfutáshoz hasonlította a koronavírus megfékezésére irányuló óvintézkedések várható időtartamát. A kancellár kiemelte, hogy bár az óvintézkedések hatásosak, további szigorításokra van szükség, hogy megakadályozzák a vírusfertőzés robbanásszerű terjedését. Elmondta, hogy a veszélyeztetett csoportok, így az idősek és az alapbetegségekben szenvedők fokozott védelmet kapnak. A hatóságok a korábbinál szigorúbban ellenőrzik majd a korlátozások betartását, a nyitva tartó üzletekben pedig kötelezővé teszik a védőmaszkok használatát. A maszkokat a bejáratnál fogják kiosztani a vásárlóknak – tette hozzá.

A kancellár a hétvégén a bécsi egyetem szakértőcsoportjával is egyeztetett, a kutatók leszögezték: semmi ok arra, hogy a kormány enyhítsen a korlátozásokon. A járvány terjedésének fő tényezője az úgynevezett R0 replikációs faktor, amely arról ad információt, hogy egy koronavírussal fertőzött személy átlagosan hány további embert tud megfertőzni. Ha a replikációs faktor egynél magasabb, akkor a fertőzés tovább terjedhet, ebben az esetben pedig tízezrek eshetnének áldozatul a járványnak, az osztrák egészségügyi rendszer pedig legkésőbb április közepén összeomlana. Kurz kifejtette: minél hamarabb csökken a koronavírus-fertőzés terjedésének mértéke, a kormány annál korábban tud enyhíteni a korlátozásokon; de ettől még nagyon messze vannak – mondta. Arról is beszélt: jelenleg egy felmérés folyik, szúrópróbaszerűen kétezer emberen végzik el a koronavírus-tesztet; arra kíváncsiak ugyanis, hány százalékuk fertőződhetett meg koronavírussal, illetve esett át a betegségen, anélkül, hogy tudott volna róla. Rudolf Anschober egészségügyi miniszter a tervezett szigorítások részleteiről beszélt. Az idős munkavállalók számára kötelezővé teszik az otthoni munkavégzést, vagy egy időre felmentést kapnak a munkavégzés alól. A szállodákat bezárják, a kórházakban pedig tovább szigorítják a látogatást, az egészségügyi dolgozók pedig több védőfelszerelést kapnak. Karl Nehammer belügyminiszter arról beszélt egyebek mellett, hogy jelenleg

százegy rendőr fertőzött koronavírussal, egyharmaduk Tirolban, egyharmaduk pedig Alsó-Ausztriában van; karanténban 933 rendőr tartózkodik, ők olyan területeken teljesítetek szolgálatot, ahol nagy eséllyel megfertőződhettek koronavírussal.

Ukrajna

Ukrajnában eddig 480 fertőzöttről tudni, öt főnél hétfőre mutatták ki a megbetegedést. Az országban idáig 11-en haltak meg. Az MTI híre szerint kötelezővé teszik a karantént Ukrajnában a koronavírus-járvány miatt március 28. óta hazatérő állampolgároknak, amely eddig csak önként vállalt kötelezettség volt.

Az Ukrajnába hazatérők elszigetelésére tett javaslatról Vladiszlav Kriklij infrastrukturális miniszter a Telegram üzenetküldő csatornán azt közölte, hogy erről a kormány vasárnap este már döntést is hozott. Az ukrán parlament ezt várhatóan még a hétfő délutánra meghirdetett rendkívüli plenáris ülésén jogszabályba foglalja.

Vasárnap estig csaknem 144,7 ezer ukrán tért haza külföldről a külügyminisztérium segítségével az új koronavírus okozta világjárvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések óta, azaz bő két hét alatt, írta hétfőn az Ukrajinszka Pravda hírportál a külügyi tárca legfrissebb adataira hivatkozva.

Vasárnap esti üzenetében Volodomir Zelenszkij ukrán államfő sürgette a parlamentet, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezésre irányuló intézkedések mellett még hétfőn tárgyalja tovább a pénzintézetekről és a termőföldeladási moratórium feloldásáról szóló törvényjavaslatokat is. Ezek elfogadásától függ ugyanis az, hogy Ukrajna megkapja az előirányzott hiteleket a Nemzetközi Valutalaptól (IMF), a Világbanktól és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól (EBRD). Zelenszkij szavai szerint legalább 10 milliárd dollárról van szó, ami elengedhetetlen lesz a koronavírus miatt keletkező válság leküzdésére, és amely nélkül az ország akár csődbe is mehet. Kiemelte, hogy ha rendben folytatódik az együttműködés az IMF-fel, Ukrajna két milliárd dollár gyorshitelt kap fél éven belül a valutaalaptól. Dmitro Razumkov, a törvényhozás elnöke viszont vasárnap este még arról tájékoztatott, hogy az említett két törvényjavaslat nem szerepel a parlament hétfői napirendjén.

A kabinet módosította a 2020-as állami költségvetési prognózisában a munkanélküliség várható alakulását a korábbi 8,4-ról 9,4 százalékra, a GDP alakulását pedig 3,9 százalékos esésre korrigálta az előre jelzett 3,7 százalékos növekedés helyett.

Szlovákia

A szlovák kormány havi egymilliárd euróval segíti a cégeket és a dolgozókat: a miniszterelnök által gazdasági elsősegélynek nevezett csomaggal elsősorban azokon segítenének, akik a megszorítások miatt vagy nem tudnak dolgozni, vagy leállt a vállalkozásuk. Heger közlése szerint a csomagban szerepel, a járvány miatt leállni kényszerült cégeknél a dolgozók bérének 80%-át átvállalja az állam. Koronavírussal fertőződött meg a szlovák Közbeszerzési Hivatal elnöke is. Az országban 336 fertőzöttről tudni, halálesetről még nem számoltak be.

Románia

Romániában hétfőn megközelítette a kétezret a regisztrált koronavírusos fertőzöttek száma, az operatív törzs ezért a korábban felvázolt ún. negyedik forgatókönyv alkalmazására készül, amikor már csak a súlyos eseteket szállítják kórházba, az enyhe tüneteket mutató betegeket pedig otthonukban kezelik. Romániában hétfő kora délutánig 1952-re nőtt az igazolt fertőzések száma. A 24 óra alatt regisztrált új fertőzöttek száma 192 volt, ami elmarad az előző napi 300 feletti rekordtól, de nagyságrendileg megegyezik a korábbi három nap átlagával.

Az igazolt fertőzöttek közül 53-at intenzív osztályon ápolnak, 33 beteg állapota súlyos, 44-en haltak bele eddig a betegségbe, 180 embert viszont már gyógyultnak nyilvánítottak. Külföldön hétfőig 16 Covid-19-ben szenvedő román állampolgár vesztette életét. A stratégiai kommunikációs törzs hétfői összesítése szerint eddig 285 egészségügyi alkalmazottról – 91 orvosról, 90 asszisztensről, 26 szakápolóról, 78 kisegítőről – bizonyosodott be, hogy elkapta a fertőzést. A legtöbben – több mint 180-an – Suceava megyében fertőződtek meg, Bukarestben 45 egészségügyi dolgozó fertőzött.

Romániában szinte naponta érkeznek hírek az ország különböző részeiből arról, hogy újabb kórházi részlegeket helyeznek karantén alá, miután az egészségügyi személyzetről, vagy a – más panaszok miatt beutalt – betegekről kiderült, hogy koronavírussal is fertőzöttek.

A karanténrendelkezések megsértéséért csaknem ezer, otthoni elkülönítésben lévő embert helyeztek már hatósági karanténba, 30 karanténban lévő embert pedig újabb 14 napos vesztegzár alá vontak. A rendőrök az utóbbi 24 órában 12 ügyben indítottak bűnvádi eljárást a járvány megfékezésére irányuló erőfeszítések meghiúsításáért, és csaknem 1300 esetben bírságoltak a karanténrendelkezések megsértéséért.

A kijárási korlátozás megsértése miatt újabb több mint tízezer embert bírságoltak meg az utóbbi 24 órában átlagosan 1600 lejjel (117 ezer forinttal). Bukarestben a csendőrség autóiból hangosbemondón figyelmeztetik a lakosokat, hogy csak különösen indokolt esetben hagyják el otthonaikat. Romániában jelenleg 9464 embert tartanak hatósági karanténban, 124 ezret otthoni elkülönítésben. Közben Romániában is elkezdték a védőmaszkok gyártását. Jelenleg napi 150 ezer készül belőlük, de április közepéig a termelési kapacitás eléri a napi félmilliót – ígérte Virgil Popescu gazdasági miniszter.

A külügyminisztérium szerint Románia párizsi nagykövetségének hét alkalmazottja fertőződött meg, a külképviselet ezért korlátozta tevékenységét.

Horvátország

Az országban 790 fertőzöttről tudnak, 77 új fertőzöttet vasárnapról hétfőre diagnosztizáltak. Eddig hat halálesetet regisztráltak, 27 fertőzött állapota pedig súlyos, kritikus.

Szlovénia

Hasonló esetszámot közölt idáig Szlovénia is: a Worldometer hétfői adatai szerint 756 fertőzésről tudnak, ebből 26 új fertőzött. A koronavírus-fertőzésben idáig 11-en haltak bele Szlovéniában. Szlovénia újabb szigorításokat vezetett be a koronavírus-járvány terjedésének fékezésére, az országban éjféltől lakhelyelhagyási tilalmat rendeltek el. Ales Hojs belügyminiszter szerint erre azért volt szükség, mert az emberek nem tartották be a kijárási korlátozásokat, amelyek március 20-óta vannak érvényben az országban, írja az MTI. „Nem lesz több kirándulás a tengerre és a hegyekbe" - mondta a tárcavezető. Azt kérte az állampolgároktól, vegyék komolyan a járványt, viselkedjen felelősségteljesen, érett nemzetként.

A szlovén kormány továbbá elrendelte a szájmaszkok és a védőkesztyűk kötelező viselését is mindenhol, zárt- és közterületeken egyaránt. Mivel Szlovéniában is hiány van védőfelszerelésből, a rendelet engedélyezi a „rögtönzött" megoldásokat is, mint a kendő vagy sál használatát. A lényeg, hogy el kell takarni a száj és az orr környékét.

Szerbia

Belehalt az új típusú koronavírus okozta betegségbe a nyugat-szerbiai Valjevo szerb ortodox püspöke, és további két pap is Covid-19 betegségben szenved, az ortodox egyház azonban továbbra sem hajlandó figyelembe venni az elővigyázatossági intézkedéseket. A múlt héten a szerb sajtó és a közösségi média is azokkal a felvételekkel volt tele, amelyeken különböző települések papjai láthatók, amint az egymástól két méterre álló és várakozó híveknek ugyanazzal a kanállal kínálják az áldozati kenyeret.

A 71 éves valjevói püspök halálát az egyház is megerősítette, a közlemény szerint Milutin Knezevic a hívek szolgálata közben fertőződött meg. A szerb ortodox papokat több bírálat is érte a napokban, ugyanis a kormány előírásai ellenére ugyanazzal a kanállal áldoztattak, és minden hívőnek odanyújtották a keresztet, hogy megcsókolhassa.

A bírálatokra az ortodox egyház közleményben reagált, amely szerint „érzéketlen és kifejezetten rosszindulatú, hogy olyanok akarják megfosztani a híveket a számukra legfontosabb szentségektől, akik nem járnak templomba és nem is szoktak áldozni". Az egyház emellett hazugságnak nevezte, hogy bármelyik egyházi gyakorlat is veszélyeztetné a lakosság egészségét. A közösségi médiában egyes papok egyenesen úgy fogalmaztak, az áldozás szent dolog, így kizárt, hogy általa bárki is megfertőződhet. Belgrád és Nis mellett Valjevo számít a SARS-CoV-2 vírus egyik szerbiai gócpontjának. Szerbiában 785 fertőzöttről és 15 elhunytról tudni.

(Borítókép: Herbert P. Oczeret / AFP)

Durva influenza vagy veszélyes világjárvány?

Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik,

És vannak, akik az Indexet olvassák!

Támogasd te is a független újságírást, hogy ebben a nehéz helyzetben is tovább dolgozhassunk! Kattints ide!