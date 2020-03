Százezernél több fertőzött Olaszországban, de lassul a járvány

Egy speciálisan kialakított Airbus A310-est vetnek be.

Olaszországban 812-en haltak meg egy nap alatt a koronavírus következtében, de lassulni látszik a járvány terjedése, már csak 4050 új fertőzöttet regisztráltak a Worldometers adatai szerint.

Az előző naphoz képest a halálos áldozatok száma növekedett, vasárnap 756-ot regisztráltak, de az új fertőzöttek száma több mint ezer fővel csökkent. Egymás után ez a harmadik nap, amikor mérséklődik az új esetszám. A La Republica is arról számolt be, hogy a járvány egyik gócpontjának számító Lombardiában és Milánó városában is csökkent az új esetek száma.

Európában az olaszoknál a legsúlyosabb a helyzet, összesen már 101 739 fertőzöttet regisztráltak, közülük 75 628 még az aktív eset, 14 620-an épültek fel eddig a koronavírusból.

Olaszországban több hete korlátozzák az emberek szabad mozgását, a sok áldozatról beszámoló hírek és a gazdasági válság egyre türelmetlenebbé teszi az embereket.

