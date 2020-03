Egy év börtönt kapott a férfi, aki leköpött két brit rendőrt a járvány közepén

Három nappal a letartóztatása után 12 hónapnyi szabadságvesztésre ítélték azt a mansfieldi férfit, aki két szolgálatot teljesítő rendőrt köpött le a városban, közben az állítva, hogy koronavírus tüneteket produkál, írja a BBC.

A Nottinghamshire-i rendőrség tájékoztatása szerint a rendőröket szándékosan leköpő Paul Leivers valójában nem fertőzött, a két munkatársuk pedig jól van. A rendőrség Leivers tettét megdöbbentőnek nevezve üdvözölte a bíróság döntését, amelynek üzenetét egyértelműnek és világosnak tartják.

Fotó: Nottinghamshire Police

A brit hatóságok már korábban felhívták a lakosság figyelmét arra, hogy a hivatalos személyek (orvosok, mentősök, rendőrök stb.) szándékos leköhögése bűncselekménynek (testi sértésnek) minősül, és rendkívüli szigorral fognak eljárni mindazokkal szemben, akik hasonló bűncselekményeket követnek el.

Leiverst mindkét rendőr esetében a maximálisan kiszabható hat hónappal szankcionálták, így lett a büntetése pontosan 12 hónap – egyébként nem ő az első az Egyesült Királyságban, aki hasonló bűncselekmény elkövetése miatt kerül börtönbe.

Egy nap alatt 180 halott

Közben az NHS által közzétett legfrissebb adatok szerint az elmúlt 24 órában 180-nal nőtt a járvány halálos áldozatainak száma az Egyesült Királyságban. A hétfői tájékoztatás szerint az elmúlt 24 órában Angliában 159, Walesben 14, Skóciában 6, Észak-Írországban pedig egy ember halt meg a járvány miatt.

Az MTI összefoglalója szerint összesen 1284 koronavírussal kapcsolatos halálesetet regisztráltak, a halálos áldozatok életkora 32-től 98-ig terjed, és négyüket leszámítva mindannyiuknak más egészségügyi problémáik is voltak. Boris Johnson brit miniszterelnök és Matt Hancock egészségügyi miniszter pénteken jelentették be, hogy ők maguk is fertőzöttek, Károly hercegről pedig hétfőn derült ki, hogy jól van, elhagyhatta a házi karantént.

