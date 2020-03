Még egy hónapig mellőzni kell a társas érintkezést az USA-ban

Már több, mint harminc koronavírusos rendőr és tűzoltó van Los Angelesben

Huszonhat Los Angeles-i rendőr és hat tűzoltó tesztje bizonyult pozitívnak, jelentette a CNN. Mindegyiküket házi karanténba küldték. Kaliforniában egyelőre 4643 megbetegedésről és 101 halottról tudnak.

100 000 amerikai halottal számol Trump szakértője

Donald Trump elnök vasárnapi bejelentése szerint újabb harminc napra meghosszabbítják a jelenleg érvényben lévő, laza karanténnak is nevezett social distancing, avagy társas érintkezés mellőzésére vonatkozó intézkedéseket, amiket itthon "maradj otthon" kampányként szoktunk emlegetni. Trump két héttel ezelőtt a mai napot tűzte ki arra, hogy a korlátozást feloldják, és a húsvét hétfőt (április 11.) nevezte meg a gazdaság újraindításának napjaként.

Vasárnapi sajtótájékoztatóján a korlátozás újabb kéthetes kiterjesztését jelentette be, azaz április 30-ig nem lehet olyan eseményeket megrendezni (koncert, sportesemény, stb.) ahol tíz főnél több tartózkodik egy légtérben. "Minél jogkövetőbb magatartást tanúsítanak" - mondta Trump, "annál hamarabb vége lesz ennek a rémálomnak." Újabb intézkedéseket is kilátásba helyezett, de ezekről majd csak kedden beszél. Az amerikai elnök szokásához híven a Twitteren is közzétette a bejelentést, majd egy külön posztba azt méltatta, milyen magas nézettsége van a sajtótájékoztatóinak.

Vasárnap Trump a korábbi álláspontjától eltérően úgy tűnt, meglehetősen komolyan veszi a koronavírust, amit korábban nem tartott túl veszélyesnek - februárban még azon az állásponton volt, hogy két hét, és Amerika legyőzi. Most azt mondta, hisz a szakembereknek, akik a járvány tetőzését két héttel későbbre teszik, és június 1-ét jelölik meg a normális kerékvágásba való visszatérés napjának. "Remek dolgok fognak történni."

A sajtótájékoztató előtt Dr. Anthony Fauci, az amerikai járványügyi erőfeszítéseket vezető tudós a CNN-nek azt nyilatkozta, a járvány csak az USA-ban akár 100 000 halálos áldozatot is követelhet, amivel kapcsolatban Trump kétkedésének adott hangot, majd felhívta a pódiumra Faucit, aki megerősítette, hogy az egymillió fertőzött és a 100 000 halott konzervatív becslésnek tekinthető, de a kiterjesztett szigorító intézkedések csökkenthetnek a számon.

Nemi erőszak miatt elítélt bűnözőket is szabadlábra helyeztek New Yorkban

Négy, erőszakos szexuális bűncselekményekért elítélt férfit helyeztek szabadlábra az amerikai büntetés-végrehajtási szervek, és közvetve New York állam kormányzójának utasítására. A szabadlábra helyezett elkövetők (további 46 társukkal egyetemben) a Monroe megyei seriff hivatalának fogdájában várták, hogy mi lesz a további sorsuk, ahová azért kerültek be, mert valamilyen módon megszegték feltételes szabadon bocsátásuk feltételeit.

A teljes tüdőt letámadja a koronavírus

Napról-napra egyre többet tudunk arról, hogyan terjed az új típusú coronavírus (SARS-CoV-2), hogyan betegíti meg az embereket, miképp alakul ki a súlyos esetekben nehezen legyűrhető, fertőző légúti és légzőszervi betegség (COVID-19), de mostanáig igazán nem volt képünk arról, hogy pontosan mit is művel a tüdővel. A washingtoni George Washington Egyetem (GWU) kórháza kiadott egy videót, amiből kiderül, hogy miért is nagyon veszélyes az a fajta tüdőgyulladás, amit ez a vírus okoz.

A zenész 69 évesen halt meg New Yorkban vasárnap, miután elkapta a koronavírust, írja a Deadline. A hírt az énekes lánya, Laura Merrill erősítette meg a Facebookon.

Tízmillió maszkot juttatna New Yorkba a korábbi NBA-sztár

Stephon Marbury, a New Jersey Nets és a New York Knicks egykori kosarasa a kínai kapcsolatait felhasználva tízmillió szájmaszkot juttatna a New York-i egészségügyi dolgozóknak, hogy ezzel segítse őket a koronavírus-járvány megfékezésében, írja a New York Post. Az NBA All-Star-csapatába kétszer is beválasztott Marbury Brooklynban született, 1999 és 2001 között a Nets, 2004 és 2009 között a Knicks játékosa volt, ami után több kínai csapatban is megfordult.

Trump nem fogja kifizetni Meghan és Harry védelmét

Miután Kanadából az Egyesült Államokba költözött a brit királyi családdal szakító Harry herceg és felesége, Meghan Markle, felmerült, hogy a biztonságukról állami szinten gondoskodjanak. Az amerikai elnök azonban nem hajlandó kifizetni ezt a költséget. Donald Trump a Twitterére azt írta, hogy nagy barátja és csodálója a királynőnek és a brit királyságnak, de az Egyesült Államok nem fogja kifizetni a védelmüket, azt nekik kell állniuk.

New York lett Amerika fertőzöttségi gócpontja

Naponta hatezer hívást kapnak a mentők a koronavírus miatt New Yorkban, ahol másfélszeresére emelkedett a riasztások száma, írja az MTI. A vasárnap esti adatok szerint eddig 776-an haltak meg a kór miatt a városban. Bill de Blasio polgármester közölte, hogy 400 további lélegeztetőgépet kért a szövetségi kormányzattól a város kórházainak, és figyelmeztetett, hogy utánpótlás nélkül a város egy hét alatt kifogyhat a kesztyűkből, maszkokból és más kórházi eszközökből. Andrew Cuomo kormányzó 965 halottról beszélt.

Durva influenza vagy veszélyes világjárvány?

