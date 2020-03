Orbán autokráciájáról posztolnak amerikai szenátorok

"Tavaly májusban már írtam Trump elnöknek a magyaroszági demokrácia leépülése miatt. Tíz hónappal később Orbán arra használta fel a vírus ügyét, hogy teljes jogú autokratává váljon. Szomorú napja ez a demokráciának, amely számos kérdést felvet Magyarország és az Egyesült Államok biztonsági együttműködésével, és Magyarország NATO-tagságával kapcsolatban is" - írja Bob Memendez demokrata szenátor keddi twittjében.

I wrote to Pres. Trump about democratic backsliding in Hungary last May. Ten months later, Orban has used #COVID19 to become a full fledged autocrat. Sad day for democracy that raises serious questions about US security cooperation with Hungary as well as its membership in @NATO.