Egy nap alatt 64 ezerrel nőtt a koronavírusos fertőzöttek száma a világban

Azonban az egyetem is hangsúlyozza, a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott az elvégzendő tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek egymástól (arról, hogyan is érdemes olvasni a statisztikákat, itt írtunk).

Kínában (Hongkong és Makaó nélkül), ahol a járvány tavaly év végén elkezdődött, 82 240 esetet tartottak nyilván kedden reggel, kevesebb mint százzal többet az előző napinál. Kínában - a roppant megbízhatatlan hivatalos statisztikák szerint – összesen 3309-en haltak meg, és 76 194-en gyógyultak meg, az utóbbi napban majdnem 300-an.

Olaszországban 101 739 regisztrált fertőzött van, több mint 4000-rel több, mint hétfőn. A halottak száma 11 591, az elmúlt napban több mint 800 ember vesztette életét. Olaszországban 14 620-an meggyógyultak, számuk 1648-cal több, mint az előző nap.

Az Egyesült Államokban 164 603 fertőzöttet, 3170 halottat, és 5896 gyógyultat tartanak számon. Az előző napi adatok szerint 142 502 fertőzött, 2506 halott és 4856 gyógyult volt.

Spanyolországban 87 956-ra nőtt a fertőzöttek száma, ami 7800-zal több, mint előző nap. A halottak száma 7716, ami 913-mal több, mint hétfőn. A betegségből 16 780-an gyógyultak fel, kétezerrel többen, mint az előző napig.

Németországban 66 885 fertőzöttet regisztráltak, 4450-nel többet az egy nappal korábbinál. A halottak száma 645, ami 104-gyel több, mint hétfőn. A meggyógyultak száma 13 500, 4289-cel több, mint előző nap.

Franciaországban 45 170 a fertőzöttek száma, 3030 a halottaké, 7964 a meggyógyultaké. Az előző napi számok 40 723, 2611, és 7226.

Az Egyesült Királyságban 22 454 a regisztrált fertőzöttek száma, 1411 a halottaké, és 171 a meggyógyultaké. Az előző napi adatok 19 784, 1231 és 151.