A Facebook, az Instagram és a Twitter is törölte Bolsonaro megtévesztő videóját

Mexikóban a fertőzöttek száma meghaladta az ezret, a betegségben életüket vesztők száma pedig nyolccal 28-ra nőtt. A kormány egészségügyi vészhelyzetet rendelt el, és április 30-ig meghosszabbította a nem nélkülözhetetlen tevékenységek felfüggesztésére vonatkozó rendelkezést, írja az MTI. Az egészségügyi hatóságok további 2752 olyan esetről tudnak, amelynél fennáll a koronavírus-fertőzés gyanúja.

A COVID-19-járvány által leginkább sújtott latin-amerikai országok egyikében, Brazíliában a legutóbbi adatok szerint 4579 esetben erősítették meg a fertőzés tényét, a betegségbe 159 ember halt bele. A koronavírus-járvány súlyosságával kapcsolatban az egyik legszkeptikusabb, a társadalmi távolságtartás végét szorgalmazó Jair Bolsonaro elnök hétfőn a RedeTV!-nek adott interjúban utalta arra, hogy némely kormányzó feltehetően feltornázza a koronavírus-fertőzéssel összefüggő halálesetek számát, hogy igazolja azokat a korlátozó intézkedéseket, amelyeket a járvány terjedésének lassítása érdekében fogadott el.

A Facebook és az Instagram is követte a Twitter példáját, és eltávolította felületéről azokat a bejegyzéseket, amelyen Bolsonaro megsértette az egészségügyi hatóságok által az elkülönítéssel összefüggésben bevezetett intézkedéseket. A brazil elnök az eltávolított videókban a social distancing elleni kampányolás mellett a hidroxiklorokin nevű hatóanyag mellett is kiállt, ami valóban ígéretesnek tűnik, ám tudományosan bizonyítottnak egyelőre nem nevezhető a hatékonysága. Az egyik videofelvételen a 65 éves - így a koronavírus-fertőzéssel szemben veszélyeztetettebb - brazil államfő egy házalóval beszélget Brazíliaváros Taguatinga nevű részén, dacára a bevezetett korlátozó intézkedéseknek.

A Twitter két hete jelentette be, hogy keményebben fogja moderálni a koronavírusos álhíreket, a jelek szerint pedig ezt komolyan is veszik, Bolsonaro bejegyzései mellett többek közt a venezuelai elnöktől és a Trump ügyvédjeként ismert Rudy Giulianitól is törölt félrevezető tweeteket. A Facebook közleményében a döntést azzal indokolta, hogy irányelveik "nem teszik lehetővé az olyan félretájékoztatást, amely valós károkat okozhat az embereknek".

Panamában - ahol eddig 1075 koronavírus-fertőzéses esetet és a betegségből eredő 27 halálesetet jegyeztek fel - a hatóságok újabb intézkedéseket hoztak a kötelező karanténra vonatkozó rendelkezések szigorítására.

Argentínában hétfőn a legtöbb megbetegedést jegyeztek fel egy nap alatt a járvány kezdete óta: az újonnan feljegyzett, igazoltan koronavírusos betegek száma 146-al 966-ra nőtt, négy ember meghalt, a betegségben eddig 24-en vesztették életüket.

Szintén a legtöbb újabb koronavírusos megbetegedést jegyezték fel egyetlen nap leforgása alatt Kolumbiában is, ahol 96-tal 798-ra nőtt a fertőzöttek száma, a halottaké pedig 14-re. Luis Carlos Sarmiento Angulo üzletember és bankár, a Forbes szerint Kolumbia leggazdagabb embere bejelentette, hogy 80 milliárd kolumbiai pesót (csaknem 6,5 milliárd forintnak megfelelő összeget) ajánl fel a kormánynak a járvány elleni harchoz.

Ecuadorban először számoltak be gyógyultakról azóta, hogy a kór február 29-én felütötte fejét az országban. A koronavírussal korábban fertőzött 54 ember hagyhatta el gyógyultan a kórházat. Ecuadorban a legutóbbi adatok szerint 1966-an fertőződtek meg a vírussal, és 62-en haltak bele a betegségbe.