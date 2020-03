Hét év börtön a karanténszabályok megsértése miatt Oroszországban

Hét évig terjedő szabadságvesztéssel és kétmillió rubeles (több mint 8 millió forintos) bírsággal büntethetők az orosz parlament alsóháza által kedden megszavazott törvénytervezet értelmében azok, akik a járványügyi karantén megsértésével gondatlanságból több ember halálát okozzák, írja az MTI.

Egy ember halálának okozása vagy fertőzésveszély szándékos okozása esetén a kiszabható szabadságvesztés öt évig terjedhet. Ha a karantén megsértése gondatlanságból tömeges megbetegedést okoz, a felelőst egymillió rubeles bírsággal vagy három évig terjedő szabadságvesztéssel vagy bizonyos beosztásoktól és munkavégzéstől való háromévi eltiltással sújtható.

Oroszországban keddre félezer fővel, 2337-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. A halottak száma 17, a gyógyultaké 121.

Moszkva után két tucat orosz régió jelentette be, hogy a fővároshoz hasonló kijárási korlátozásokat léptetnek életbe. A 65 év felettiek lényegében nem hagyhatják el otthonaikat – a bevásárlást, a gyógyszerek beszerzését is telefonon hívható szolgálaton keresztül kell lebonyolítaniuk –, de a 65 alattiakra vonatkozó szabályok is szigorodtak, miután az elnök által bejelentett egyhetes szünet nem hozta meg a kívánt hatást.

Ezzel együtt – Magyarországhoz hasonlóan – a parlament gyorsított eljárásban megszavazta a büntető törvénykönyv szigorítását, növelve a büntetési tételeit az álhírterjesztésnek – írta a Nerwsru.com.

Ukrajna nem engedheti meg magának, hogy hat hónapig ne dolgozzon

Ukrajnában kedden közölték, hogy egy nap alatt kettővel, 13-ra emelkedett az új koronavírus eddigi halálos áldozatainak száma, az igazolt fertőzötteké pedig 69 esettel 549-re. A betegségből eddig 8-an gyógyultak fel – írta az MTI.

Denisz Smihal ukrán miniszterelnök hétfőn az ICTV televízió műsorában ígéretet tett arra, hogy kormánya megvizsgálja a karantén esetleges enyhítésének lehetőségét a gazdaság élet újraindítása érdekében, de ezt függővé tette a járványhelyzet alakulásától.

Ukrajna nem olyan gazdag ország, amely megengedheti magának, hogy hat hónapig ne dolgozzon, és a tévét nézze a kanapéról

– mondta.

Egy minap közzétett felmérés szerint az ukránok 57 százalékának bevétel nélkül egy hónap után elfogy a pénzügyi tartaléka.

Ám ezzel ellentétesen nyilatkozott Kijev polgármestere. Az egykori világbajnok bokszoló, Vitalij Klicsko közölte: a karantén megsértésért tízszeresére kívánja növelni a büntetést: első esetben 17 ezer hrivnya (187 ezer forint), második esetben ennek kétszerese a büntetés – írta az Uninan. Mindezt úgy, hogy Ukrajnában az átlagfizetés nem éri el a 11 ezer hrivnyát (121 ezer forintot sem).

