New York államban csaknem nyolcezerrel emelkedett a diagnosztizált fertőzöttek száma

New York állam egész területén egy nap alatt csaknem nyolcezerrel emelkedett a vírusfertőzéssel diagnosztizáltak száma - közölte Andrew Cuomo, New York állam kormányzója szokásos napi sajtótájékoztatóján szerdán.

Kedden 75 795 regisztrált fertőzött volt, szerdán délben viszont már 83 712 fertőzöttet tartottak számon. A halálos áldozatok száma is meredeken emelkedett, szerdán délig az államban több mint 1900 amerikai halt bele a vírus okozta betegségbe, és közülük nagyjából 400 beteg az elmúlt egy napban veszítette az életét. Csak New York városát nézve: itt 47 349 esetet regisztráltak, és 1096-an hunytak el.

Jelenleg egyébként több mint 12000 beteg van kórházban, közülük 3022-an intenzív osztályon fekszenek, és a járvány kezdete óta 6142-en hagyhatták el a kórházat. A kormányzó szerint a járvány április végén tetőzik majd.

Cuomo külön szólt a fiatalokhoz is, felszólítva őket az elővigyázatosságra.

A fiataloknak meg kell érteniük ezt az üzenetet, mert még mindig túl sok fiatalt látok gyülekezni.

Emellett további drasztikus lépéseket ígért, ezek között említette, hogy New Yorkban lezárják az összes játszóteret. Hozzátette, hogy a parkokat nem fogják lezárni. Kifejtette azt is, hogy a New York-i rendőrségnek szerinte sokkal agresszívabban kellene betartatnia a társadalmi távolságtartásra vonatkozó előírásokat.

A kormányzó panaszkodott az egészségügyi eszközök hiányára. Mint mondta, egyszerűen lehetetlen lélegeztetőgépeket beszerezni.

Államunk számára pillanatnyilag az egyetlen remény az, hogy a szövetségi kormánynak megvan a kapacitása a segítségre

- szögezte le.

Hogy fog ez végződni? Az emberek választ szeretnének. Én is választ szeretnék, csakhogy jelenleg senki nem tud biztosat mondani

- fejtegette Cuomo, majd hozzátette, hogy véleménye szerint a járvány elmúlta után új világ következik, új szabályokkal és normatívákkal.

A John Hopkins Egyetem adatai szerint az Egyesült Államokban már több mint 200 ezer fertőzést diagnosztizáltak, és a halottak száma meghaladja a 4400 főt.