Már három rab halt meg koronavírusban az Egyesült Királyságban

Pénteken meghalt a harmadik rab is az Egyesült Királyságban, írja a BBC a brit Igazságügyi Minisztérium tájékoztatása alapján. Az áldozat egy 77 éves brit férfi, akinek számos alapbetegsége is volt. A férfi a Cambridgeshire megyei Littlehey börtönben töltötte büntetését, ő a második rab a börtönben, aki meghalt a koronavírus miatt. Az Igazságügyi Minisztérium közlése szerint összesen 23 börtönben 65 rab koronavírustesztje lett pozitív.

Az Egyesült Királyságban drámaian gyorsul a járvány terjedése, egyetlen nap alatt ötszáz új halálesetet jelentettek, ezzel 2352-re nőtt a koronavírus áldozatainak száma, a fertőzötteké pedig csaknem 30 ezer, írta a BBC. Az áldozatok között van egy önkéntesként visszatért nyugdíjas orvos, Alfa Sa'adu is. A kormány tesztek százezreit ígéri a következő hetekben, különös tekintettel az első vonalban dolgozó orvosokra. A brit kormány bő egy héttel lassabban vezette be a szigorú korlátozásokat, mint a kontinens legtöbb országa, és a halogatás miatt sok brit nem is tartotta igazán komolynak a helyzetet. A rendőrség drónfelvételeket posztolt parkban kutyát sétáltató emberekről, a kampányvideóban elmondva, hogy életek múlnak a szabályok betartásán, írta a CNN.

A polgári szabadságjogokra hivatkozva a személyi igazolvány intézményét is elutasító briteknél vitát szült az emberek ilyen szintű megfigyelése, de a rendőrség közölte: minden legális eszközt bevetnek az emberek otthontartásáért. Az elmúlt héten kiderült, hogy koronavírusos Boris Johnson miniszterelnök és az egészségügyi miniszter is, a szintén megfertőződött Károly walesi herceg viszont már elhagyhatta a karanténját.