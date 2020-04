Megjelent a koronavírus egy görögországi menekülttáborban

Karantén alá vontak a görög hatóságok egy Athéntól északra fekvő menekülttábort, miután több menekültnél is azonosították a koronavírus jelenlétét, írja az MTI a az ERT görög közszolgálati rádió csütörtöki közlése nyomán.

A kéthetes karantén azután rendelték el, hogy kiderült, koronavírusos az egyik menekült nő, akit a hét elején vittek szülni egy athéni kórházba. A nőnél a szülés után elvégzett teszt mutatta ki a fertőzés jelenlétét. Ezután a kezdték tesztelni a Ritszona menekülttábor többi lakóját, akik közül 20-nál lett pozitív a teszt, tünetet viszont egyikük sem mutat.

Ebben a menekülttáborban nagyjából 3000-en tartózkodnak, a legtöbb görög menekülttáborhoz képest jobb körülmények között.

A kéthetes karantén alatt se ki-, se belépni nem lehet a táborból vagy oda, és a rendőri jelenlétet is megerősítették a környéken, de megnövelték az egészségügyi személyzet létszámát is, illetve a tesztelést is folytatják, teszi hozzá a The Guardian.

Csütörtök reggelig Görögországban 1415 koronavírusos megbetegedést regisztráltak, a halottak száma már 51.

