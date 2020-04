Útmutatót kaptak a brit orvosok, kit mentsenek meg, ha rosszra fordult a helyzet

A legnehezebb időszakra felkészítő útmutatót kaptak szerdán a brit egészségügyi rendszer orvosai – az összegyűjtött információk arra vonatkoznak, hogy mi alapján rangsorolják a betegeket, ha a koronavírusos megbetegedések száma miatt az összeomlás határára kerülne az ellátórendszer. Az új etikai útmutatót az orvosok érdekképviseletét ellátó szakmai szövetség, a British Medical Association (BMA) adta ki.

Ebben az szerepel, ha amennyiben szükségessé válik, akkor az idős, kisebb túlélési eséllyel rendelkező betegek helyett egészségesebb pácienseknek adják a lélegeztetőgépeket. Az útmutató több pontja is arra vonatkozik, hogyan osszák majd be a szűkös mennyiségben rendelkezésre álló életmentő eszközöket.

Elképzelhető, hogy a legrosszabb állapotban levő betegektől megtagadják az intenzív osztályon történő kezelést, vagy a mesterséges lélegeztetést. Ez indirekt módon az idősebbekkel, vagy súlyos betegséggel küzdőkkel szembeni diszkriminációhoz vezet – áll a szerdai iránymutatásban, ami kitér arra is, hogy törvénytelen lenne egy adott életkorhoz kötni azt, hogy adott esetben ki részesülhetne még ellátásban, csak annyit ír, hogy a már korábban is légzőszervi problémával küzdő idősebb betegeknek a legjobb kezelés esetén is csekély esélye lenne a túlélésre, írja a CNN londoni tudósítója.

Nagy-Britanniában napok óta folyamatosan emelkedik a napi koronavírus-fertőzöttek száma, szerdán nagy ugrással 4324-re nőtt a napi csúcs, és a halálozások száma is az eddigi legmagasabbra emelkedett 563-mal. Az országban eddig 29 474 beteget és 2352 halálos áldozatot regisztráltak.

