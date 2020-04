Indiában orvosokat köveztek meg, miközben azok koronavírus-gyanús beteget kezeltek

Az eset Madhja Prades államban történt, ahol az orvosok egy koronavírus-gyanús beteget igyekeztek ellátni. Indore városában két orvos és három ápoló igyekezett segíteni egy férfit a saját lakásában, közben az utcán összeverődő 200 fős tömeg egyre hevesebben követelte a távozásukat, és kővel kezdték el a házat, majd az orvosokat is dobálni, akik jobbnak látták elmenekülni.

Nem ez az első eset, hogy a koronavírus-járvány kitörése óta életmentő tevékenységet folytató orvosokra támadtak Indiában: az emberek attól tartanak, hogy az orvosok maguk is hordozók, és akaratlanul is megfertőzik őket. Az indorei esetben az orvosok szerencséje az volt, hogy egy körzeti megbízott is volt velük, az ő segítségével sikerült elmenekülniük, és kisebb lábsebekkel megúszták a kalandot. Másnap visszatértek, és tovább folytatták a munkát.

A rendőrség nagyon komolyan veszi a dolgot, négy embert már letartóztattak, és további őrizetbevételeket helyeztek kilátásba. „Az esetről készült videókat elemezzük – jelentette ki a helyi helyettes rendőrfőnök. – Ez a viselkedés elfogadhatatlan. Senki nem támadhat rá az orvosokra, mentősökre, önkéntesekre akik eleve az életüket kockáztatják mindennap.”

Újdelhiben dolgozó orvosok is hasonló esetekről számolnak be, őket a saját közösségük vetette ki magából, ugyanazzal a indokkal: a fertőzöttekkel dolgozva ők maguk is vírusgazdává váltak. Egészen extrém esetek is előfordultak, egy orvost a főbérlője egyszerűen elűzött a lakásából.

Kínai külügy: egy ideig nem kéne rotálni a követségek személyi állományát

Kína arra kéri az országban követséget vagy más diplomáciai intézetet fenntartó országok külügyminisztériumait, hogy ha lehet, pár hónapig most ne rotálják már a stábot, mert nem szeretnék ha így kerülne vissza a koronavírus az országba. Ennek foganatosítására a beutazási feltételeket megszigorították, ami viszont a diplomataútlevéllel rendelkezőkre nem vonatkozik.

A szigorításnak nincs politikai indíttatása, közölte a kínai külügy szóvivője, és csak a világjárványra adott reakciónak kell tekinteni, amit többek között a WHO is javasolt.

A vírus kiegyenlít bizonyos dolgokat. A diplomáciai immunitás viszont a fertőzésre nem vonatkozik

- mondta Hua Csunjing a sajtónak, és megjegyezte, hogy a Kínában tartózkodó diplomaták között is van koronavírussal fertőzött, ráadásul az illető csak nemrég érkezett az országba.

84 külföldi diplomata lépett be az országba múlt héten, 66%-uk azonosított vírushordozókkal érintkeztek.

Ilyen most a tokiói Haneda Nemzetközi Repülőtér indulási oldala

Japán még nem hirdetett veszélyhelyzetet a koronavírus-járvány miatt, azonban 73 országgal szemben utazási korlátozásokat vezetett be. A szigetországban 2617 igazolt fertőzöttet tartanak nyilván, 63-an életüket veszítették a betegségben.

Vuhan lakóit arra kérik, ismét maradjanak otthon

Vuhan lakosságát arra figyelmeztették a hatóságok, hogy maradjanak otthon, ha lehet, és tartsák be azokat a járványügyi előírásokat, melyeket a járvány kínai tombolásakor alkalmaztak. Az ok: napokon belül hatályon kívül helyezik az utazási korlátozásokat, és a hatóságok attól tartanak, hogy a beutazók visszahordják a koronavírust a tartományba, ahonnan az egész világot térdre kényszerítő járvány elindult.

Kínában a hivatalos, de az amerikai járványügyi központ és a CIA által már azóta megkérdőjelezett számok szerint 81 600 fertőzöttről és 3322 halálesetről számoltak be, de nem számolták bele azokat, akik pozitív teszt mellett tünetmentesek voltak. A legfrissebb adatok szerint 31 új fertőzöttet regisztráltak Vuhanban, ketten közülük helyben kapták el vírust. Négy halálesetet is bejelentettek, szintén Vuhanból. A kommunista párt helyi vezetője szerint a belső és külső körülmények arra figyelmeztetnek, hogy akár egy második járványhullám is bekövetkezhet, így a járványügy intézkedéseket bölcsebb lenne betartani. Tovább erre>>>

Észak-Korea hivatalosan mindössze ötszáz embert tart karanténban

Észak-Korea hivatalosan mindössze ötszáz embert tart karanténban koronavírus miatt a KCNA állami hírügynökség péntek reggeli közlése szerint, Dél-Koreában viszont az országos járványügyi és betegségmegelőzési központ azt közölte, hogy tízezer fölé emelkedett a Covid-19-járvány fertőzöttjeinek száma, írja az MTI.

A KCNA közlése szerint a kommunista ország fokozni fogja az új típusú koronavírus terjedése elleni kampányát. Ugyanakkor jelentette azt is, hogy mostanra mindössze 500 ember maradt karanténban, miután az utóbbi hetekben a hatóságok több ezer embert kiengedtek ki, akiknél a közlés szerint nem jelentkeztek panaszok. Tovább erre>>>

Nincs az az Isten, hogy ne legyen Észak-Koreában fertőzött

Robert Abrams tábornok, a Koreában állomásozó amerikai erők főparancsnoka a CNN-nek azt nyilatkozta, hogy az Észak-Korea által közzétett, járványra vonatkozó számokat nem szabad komolyan venni.

Lehetetlen, hogy igaz legyen, amit állítanak, és ezt a rendelkezésünkre álló hírszerzői információk alapján mondom. Hogy hányan lehetnek nem tudom, de a hadseregük mozgására rálátok, és biztos nem véletlen, hogy a téli-tavaszi hadgyakorlatot teljesen leállították, a hadsereg csak propagandaeseményeken veszt részt, és az ország határainak őrzését megszigorították.

Észak-Korea 500 karanténba zárt embert hajlandó elismerni, ami annak fényében, hogy a régió két, messze legfertőzöttebb országával, Kínával és Dél-Koreával határos, valóban nem tűnik hihetőnek.

tokió 2020, vagyis 2021: Nem változik az eredeti program, Szapporó is helyszín marad

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) jövőre is azt a versenyprogramot próbálja majd követni, amely idén érvényes lett volna a tokiói olimpián, és Szapporó is versenyhelyszín marad. A nyári játékokat a múlt héten halasztották el a koronavírus-járvány miatt 2021. július 23. és augusztus 8. közöttre.

Az insidethegames.biz portál úgy tudja, hogy a várható hőség miatt a jóval északabbra fekvő Szapporó marad a maratoni futó és a gyalogló számok házigazdája, s a NOB általánosságban arra törekszik, hogy az legyen a lebonyolítás időrendje, amely idén lett volna. Ezt a NOB sportolói bizottsága is támogatja, Kit McConnell, a szervezet sportigazgatója ugyanakkor jelezte: bizonyos módosításokra szükség lehet.

Az alapok már megvannak, ezek érvényesek 2021-re is, beleértve a szapporói helyszínt is. Bizonyos kiigazításokra azonban szükség lehet, ezeket áttekintjük

– mondta McConnell. A szervezők szerint több szempontból is meg kell vizsgálni a kialakult helyzetet, ezek közül az egyik az, hogy elképzelhető, bizonyos versenyhelyszínek jövőre már nem állnak rendelkezésre. Ezt Thomas Bach, a NOB elnöke is elismerte.