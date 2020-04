Vuhan lakóit arra kérik, ismét maradjanak otthon

Vuhan lakosságát arra figyelmeztették a hatóságok, hogy maradjanak otthon, ha lehet, és tartsák be azokat a járványügyi előírásokat, melyeket a járvány kínai tombolásakor alkalmaztak. Az ok: napokon belül hatályon kívül helyezik az utazási korlátozásokat, és a hatóságok attól tartanak, hogy a beutazók visszahordják a koronavírust a tartományba, ahonnan az egész világot térdre kényszerítő járvány elindult.

Kínában a hivatalos, de az amerikai járványügyi központ és a CIA által már azóta megkérdőjelezett számok szerint 81 600 fertőzöttről és 3322 halálesetről számoltak be, de nem számolták bele azokat, akik pozitív teszt mellett tünetmentesek voltak. A legfrissebb adatok szerint 31 új fertőzöttet regisztráltak Vuhanban, ketten közülük helyben kapták el vírust. Négy halálesetet is bejelentettek, szintén Vuhanból. A kommunista párt helyi vezetője szerint a belső és külső körülmények arra figyelmeztetnek, hogy akár egy második járványhullám is bekövetkezhet, így a járványügy intézkedéseket bölcsebb lenne betartani.

Kínában szombaton nemzeti gyásznapot rendeltek el 14 mártírnak a tiszteletére, akik a koronavírus elleni harc áldozatai lettek. Reggel tízkor, három percre leáll az egész ország, a követségi zászlókat félárbócra eresztik, többek között annak az orvosnak az emlékére, aki először jelentette a vírust, de akit a kormány elhallgattatott. Később a koronavírus áldozata lett ő is.

A vírus világszerte már egymillió embert fertőzött meg és 51 400 halálos áldozatot követelt. (The Guardian)

