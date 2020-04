Trump a maszkviselést ajánlja, de ő maga nem fog hordani maszkot

Pénteken módosított az amerikai járványügyi ajánlásokon a Fehér Ház az amerikai járványügyi központ (CDC) javaslatai alapján, és már arra kérik az Egyesült Államok polgárait, hogy lehetőség szerint hordjanak maszkot, tájékoztatott pénteken Donald Trump amerikai elnök, aki gyorsan hozzá is tette, hogy ő maga nem fog védőmaszkot hordani.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a védőeszközök viselése nem helyettesíti a társas érintkezés mellőzését és az otthon maradás sem váltható ki ezzel, nem szeretnék tehát, hogy maszkot viselő amerikaiak lepjék el az utcákat, pusztán arról van szó, hogy akinek feltétlen szükséges kilépni az utcára, lehetőség szerint az is viseljen maszkot.

Ez egy önkéntes dolog lesz. Felveheti, vagy nem, ahogy akarja. Én például nem fogok hordani, de ha valaki igen, akkor az is rendben van

– mondta pénteki beszéde során Trump a maszkokról, majd egy kérdésre válaszolva meg is indokolta, miszerint nem annyira tudja elképzelni, ahogy elnökökkel, miniszterelnökökkel, diktátorokkal, királyokkal és királynőkkel találkozva maszkban legyen. Az is elmondta, hogy a CDC ajánlása alapján a lakosságnak nem szükséges a legnagyobb védelmet nyújtó maszkok viselése, házi készítésű maszk vagy egy kendő is megteszi.

A maszkviselés ajánlásában történt változás kapcsán Jerome Adams, az amerikai országos tisztifőorvos azt mondta, hogy új bizonyítékok arra mutatnak, hogy nem csak köhögéssel és tüsszentéssel, de már a beszéddel is terjedhet a koronavírusos megbetegedés, ezért szükség lehet a széles körben történő maszkviselésre, főleg a tünetmentes vírushordozók miatt.

Trump egyébként pénteken rendeletet írt alá, amiben több céget is kötelezett a lélegeztetőgépek gyártására, illetve megtiltotta a védőmaszkok és egyéb védőeszközök exportját.

Az Egyesült Államokban péntekre 277 161-re nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma, az áldozatok száma pedig meghaladta a hétezret.

