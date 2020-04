A járvány kitörése óta először van kevesebb beteg az intenzíven Olaszországban

Hétszázhatvan új halálos áldozatról és 4668 új koronavírussal diagnosztizált betegről számoltak be az olasz hatóságok csütörtökön.

Hosszú és nehéz fázisnak nevezte a koronavírus-járvány lassulása utáni időszakot is. Szerinte addig korlátozások lesznek, míg nincs vakcina.

Olaszországban már közel 125 ezren kapták el a koronavírust a megjelenése óta, de leszálló ágba kerülhet a járvány. Szombaton ugyan több új esetet jelentettek, mint pénteken, de kevesebben hunytak el a vírus következtében. A járvány kitörése óta először csökkent az intenzív kezelést igénylők száma.

Az olasz egészségügy 4805 új fertőzöttet és 681 halálos áldozatot jelentett be szombaton. Március 25-e óta ez az első olyan nap, amikor 700 alatt maradt a halálozások száma. Összességében viszont már 15 ezer fölé nőtt a koronavírus következtében elhunytak száma. Olaszországban 124 632-en kapták el eddig a fertőzést, jelenleg 88 274 aktív eset van, 20 996-an épültek fel a betegségből. Jelenleg 3994 beteg van kritikus vagy súlyos állapotban, de az AFP azt jelentette, hogy a járvány kitörése óta először csökkent az intenzíven fekvő betegek száma. A La Repubblica azt írja, péntekhez képest 74 beteggel van kevesebb intenzíven, és ez a kórházaknak is könnyítést jelent.

Franco Locatelli, az egészségügyi minisztérium képviselője viszont mindenkit figyelmeztetett, hogy a kedvező adatok még nem jelentik azt, hogy Olaszország túljutott volna a kritikus szakaszon, ezért mindenkit arra kért, hogy tartsa be a kormány által bevezetett kijárási korlátozásokat és szabályokat.

Lombardiában Attilio Fontana kormányzó újabb szabályokat vezetett be a járvány lassítása, vasárnaptól a tartományban az utcán mindenki köteles valamivel elfedni a száját és az orrát, ideális esetben ez egy maszk, de egy sál vagy kendő is megteszi. Fontana tudja, hogy a melegedő tavaszi időben egyre többen akarnak kijönni az utcára, de mindenkit arra kér, hogy továbbra is maradjon otthon.

(Borítókép: Egy ápoló látja el a betegeket egy kórház intenzív osztályán Cremonában 2020. április 2-án. Fotó: Marco Mantovani / Getty Images)