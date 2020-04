Háborús üzemmódban dolgoznak a New York-i mentők

A betegek egy kis hányadánál nem csak légzőszervi, hanem neurológiai tünetek is kialakulnak. Elképzelhető, hogy a vírus az idegrendszert is képes megtámadni.

Az elmúlt két hétben a magyar kormány bevezetett egy gazdasági csomagot, készíti a másikat, Amerikában minden idők legnagyobb élénkítő csomagját fogadták el, és még ez is lehet, hogy kevés lesz a járvány okozta válság ellen.

Azokat a végzősöket is bevetik, akik mostanában diplomáztak volna.

A világ számos országában ezrével, akár tízezrével engednek ki ártalmatlannak tekintett rabokat a börtönökből, amelyek a zsúfoltság és összezártság miatt a vírus félelmetes melegágyaivá válhatnak. Ha elkésnek az óvintézkedések, és a falakon belül elszabadul a járvány, azt odakint is megszenvedik.

Háborús üzemmódban dolgoznak a New York-i mentősök. Az egyre gyakoribbá váló szívmegállások miatt kénytelenek voltak új protokollokat is bevezetni, mondta a CNN-nek a mentősök egyik New York-i szakszervezetének képviselője.

A háromezer mentőst és tűzoltót képviselő FDNY EMS szervezet alelnöke, Michael Greco azt mondta, egy szívleállás után maximum húsz percig kísérleteznek a keringés újraindításával. Ha ennyi idő alatt sikertelennek bizonyulnak, akkor abbahagyják a mesterséges lélegeztetést és a szívmasszázst. Ezután pedig a helyszínen hagyják a beteget, nem szállítják be a kórházba.

„Tehát az egy-másfél óra, ami azzal telik, hogy odaérünk, kezelésbe vesszük őket, bevisszük a kórházba, hagyjuk, hogy az orvosok javítsanak az állapotukon, próbálva és megtéve mindent, amit lehet, pusztán csatamezei triázs (betegelosztási rendszer). Háborús üzemmódban vagyunk" – mondta a szakszervezeti vezető.

Greco elmondta, míg mentősként dolgozott, hetente egyszer-kétszer találkozott szívmegállásos esettel, most pedig volt olyan egységük, amelyik egy nap alatt hét szívmegállást próbált kezelni. Ezek a szívmegállásokat valószínűleg a koronavírus szövődményei okozzák.

A mentősök mindegyikének sincs megfelelő maszkja és védőfelszerelése, saját és családjuk egészsége miatt is aggódnak. Van olyan munkatársuk, aki családja védelmében inkább az autójában alszik, mások pedig hotelszobákban különítik el magukat. „Vannak olyan tagjaink, akik már a végrendeletüket írják, mert nem tudják, hová tart ez az egész" – mondta Greco.

Az Egyesült Államokban New York állam a koronavírus-járvány gócpontja, már több mint 113 ezer fertőzöttet regisztráltak, és 3565-en haltak már meg, szombaton több mint tízezer új esetet jelentettek be.