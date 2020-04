II. Erzsébet királynő rendkívüli tévébeszédben szólt a britekhez

Tévébeszédet tartott II. Erzsébet brit királynő a koronavírus-járvány miatt vasárnap este. A felszólalása azért is különleges alkalom, mert 68 éves uralkodása során mindössze negyedjére intézett beszédet a nemzethez, a szokásos éves karácsonyi beszédeket nem számítva (1991-ben, első öbölháború idején, 1997-ben, Diana hercegné temetése előtt és legutóbb 2002-ben, az anyakirályné halála után).

Az Egyesült Királyságban már 47 ezer igazolt koronavírusos eset van, és közel ötezren haltak meg a járvány miatt, viszont sokan még mindig nem veszik komolyan a kijárási korlátozásokat, erről az egészségügyi miniszter beszélt a hétvégén.

Erzsébet királynő beszédében elmondta, hogy rendkívüli időkben kell a nemzethez szólnia, mert alapvetően megváltoztak az ország mindennapjai. "Egyesek számára gyászt, mások számára anyagi nehézségeket, és a mindennapjainkban alapvető változásokat jelentenek ezek az idők" - mondta. A királynő minden egészségügyi dolgozónak megköszönte a munkát, és azoknak is, akik továbbra is nap mint nap, otthonaikon kívül dolgoznak a többiekért.

Szeretnék köszönetet mondani azoknak is, akik otthon tartózkodnak, és ezzel segítenek megvédeni azokat, akik most a legsérülékenyebbek. Ezzel megkímélnek számos családot attól a fájdalomtól, amit már így is sokaknak át kellett élniük.

Arról is beszélt, hogy ha a britek egységesek és eltökéltek maradnak, akkor legyőzik a járványt, és utólag visszanézve mindenki büszke lehet majd arra, ahogy ezekben az időkben viselkedett. Az egészségügyben dolgozókat támogató, ünneplő gesztusokra pedig úgy fognak majd emlékezni, mint a nemzeti egység jelképére.

A mostani helyzet eszébe juttatta az első rádiós beszédét, amit 1940-ben tartott a testvérével, szintén Windsorból. Akkor azokhoz a gyerekekhez szólt, akiknek a II. világháborús bombázások miatt el kellett hagyniuk az otthonaikat a saját biztonságuk érdekében.

"Ma ismét sokan ugyanezt a fájdalmas elszakítást élik meg családjaikban. De most, mint akkor, legbelül tudjuk, hogy ez a helyes cselekedet. Korábban is szembesültünk kihívásokkal, de a mostani egészen más. Ezúttal minden egyes nemzettel ugyanazon megyünk keresztül" - beszélt a bezártság nehézségeiről.

Sikerrel fogunk járni, és ez a siker mindannyiunké lesz. Abban nyerhetünk megnyugvást, hogy a jobb idők vissza fognak térni. Ismét együtt lehetünk majd a barátainkkal, a családtagjainkkal. Ismét találkozni fogunk. Most a köszönetemet és a legjobb kívánságaimat küldöm mindenkinek

- zárta beszédét.

A brit sajtó szerint a We will meet again, vagyis az ismét találkozni fogunk mondattal valószínűleg Vera Lynn előadó 1939-es, hasonló című dalára utalt, amely a II. világháború alatti időszak korszakos, meghatározó műve volt Nagy-Britanniában.

A windsori kastélyban rögzített beszédet komoly biztonsági intézkedések előzték meg: egyetlen kamerával vették fel, valamint az operatőr és a stáb teljes védőfelszerelésben volt

