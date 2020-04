Horvátországban egyre több a rendeletszegő, Romániában kevesebb tesztet végeztek

Ausztriában két napja magasabb az új gyógyultak száma, mint az új fertőzötteké. Ukrajnában négy új áldozatot szedett a vírus, Kijevben már az élelmiszerboltokban is mérik a testhőmérsékletet, illetve az elmúlt napban csaknem 11 ezren tértek haza Ukrajnába, közülük 5200-an érkeztek gyalog a határátkelőkhöz. A határon lévő orvosok senkinél nem diagnosztizálták a vírust.

A többi szomszédos országban vasárnapra drasztikusan nem nőttek a számok, Szerbia hétvégi kijárási tilalom alatt van, Romániában lezárták az ország embercsempészeti központját. Ezek történtek vasárnap:

Romániában jelentősen csökkent az új fertőzöttek és halottak száma az elmúlt 24 órában, írja az MTI. Az elmúlt két napban pénteken 445 új fertőzést jelentettek a hatóságok, míg szombaton 430-at: vasárnap 251 embernél mutatták ki a vírust, de a drasztikus esés köszönhető annak is, hogy szombathoz képest közel fele annyi tesztet végeztek el. 24 óra alatt 5 új halálos áldozatot szedett a vírus, ezzel 151-re nőtt a romániai halálesetek száma.

Az intézményes karanténba kerülők száma növekszik az országban a hazatérők miatt, otthoni karanténjukat pedig egyre többen hagyhatják el. Szombatra lezárták a romániai embercsempészet központját is, a hatóságok teljes zár alá vették a délkelet-romániai Tandarei települést Ialomita megyében, miután abnormálisan magas arányban találtak itt fertőzötteket.

Szerbiában 3-án hosszabbították meg a kijárási tilalmat, a rendelet része az is, hogy a hétvégén lényegében tilos utcára lépnie az embereknek: szombat délután 1-től hétfő hajnal 5-ig csak a kutyasétáltatók hagyhatták el házukat este 11 és hajnal 1 között. A hétvégén így is szedett áldozatokat a vírus, szombaton 5-en, vasárnap pedig 7-en haltak bele a fertőzésbe, illetve az új esetek száma is növekedett a két nap alatt. Az országban összesen 51 ember halt meg a vírus miatt.

Horvátországban egy nap alatt 56-tal nőtt a fertőzöttek száma, összesen 1182-re, írja az MTI. A vírus miatt eddig 15-en vesztették életüket az országban, 125-en pedig meggyógyultak. Jelenleg 39 beteg van lélegeztetőgépen. Az otthoni karantén megszegéséért 1033 ember ellen indult eddig eljárás. Már pénteken azt mondta a horvát belügyminiszter, Davor Bozinovic, hogy a horvát rendőrségnek egyre több a dolga a rendeletszegőkkel, annak ellenére is, hogy a szabályszegésért 8000 kunás (kb. 370 ezer forintos) pénzbírság jár.

997-re emelkedett az összes fertőzöttek száma Szlovéniában, 24 óra alatt 6-an haltak bele a vírusba, összesen 28 áldozata volt eddig a járványnak. 31 beteg intenzív osztályon van. Egy hete Anze Logar szlovén külügyminiszter azt kérte a külföldön élő és dolgozó szlovénoktól, hogy ne utazzanak haza a húsvéti ünnepekre, hogy elkerüljék a torlódásokat és az egyéb problémákat a határokon.

Szlovákiában vasárnap 14-gyel nőtt a koronavírusos esetek száma, hárman intenzív osztályon vannak. Szombaton Igor Matovic miniszterelnök 300 új lélegeztetőgép megrendeléséről írt alá szerződést a Chirana vállalattal. A szlovákoknál kórház által megerősített halálesetről még nem tudni. A kormányfő azt is elmondta, húsvét idejére, április 8-tól 13-ig utazási korlátozások bevezetését tervezi a kormány, erről hétfőn dönt a kabinet.

(Borítókép: Utcakép Zágrábban 2020 április 2-án - fotó: Stipe Majic / Anadolu Agency / Getty Images)