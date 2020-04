Le kellett zárni a román embercsempészet központját is

Szombatra a hatóságok teljesen lezárták a délkelet-romániai Tandarei település Ialomita megyében, miután abnormálisan magas arányban találtak itt fertőzötteket a Balkan Insight szerint. Tandereit a régió embercsempész központjaként tartják számon.

A román belügyminiszter jelentette be, hogy Ialomita megye 48 fertőzöttjéből 31 él Tandarei városban, és az eddigi nyolc halottból heten helyi lakosok voltak. Marcel Vela belügyminiszter ezért elrendelte a be- és kimenő forgalom betiltását a településen egészen addig, amíg nem törli el a kormány a válsághelyzetet.

A sajtó korábban már felhívta a veszélyt, amelyet Európa legaktívabb roma embercsempész-hálózatát is üzemeltető település jelent Romániára. A helyiek nagy része alapból Olaszországban, Spanyolországban, Franciaországban és Németországban dolgozik, ők a járvány miatt mind hazajöttek. Ez a szám 4500 főt is jelenthet, és a hírek szerint a közösségi távolságtartást sem tartották be, miután hazaérkeztek. Egy helyi orvos szerint a járvány egy két héttel ezelőtt roma temetésen törhetett ki, és azóta egyre romlik a helyzet.

Eddig 120 embert tartóztattak már le embercsempészet vagy pénzmosás miatt Nagy-Britanniában, akik Tandereiből származnak. Az ottani bűnszervezet jellemzően romákat, gyakran kiskorúakat küld az Egyesült Államokba, hogy az utcán kéregessenek.