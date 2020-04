New York kormányzója: Már nem az számít, hány kórházi ágyunk van

New York állam kormányzója, Andrew Cuomo vasárnapi sajtótájékoztatóján kiderült, hogy már 122 ezer regisztrált koronavírusos eset van a gócpontnak számító New Yorkban államban.

Ez az összes amerikai eset harmada.

Cuomo sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy a koronavírus okozta összes amerikai haláleset közel fele New Yorkban történt (vasárnapig 4159). Arra is felhívta a figyelmet, hogy az utóbbi napokban már csökken a halálozások száma, először a járvány kirobbanása óta. Úgy látja, hogy mostanában tetőzhet a járvány az államban, de ezt biztosan csak néhány nap múlva lehet majd kijelenteni.

Kevesebb ember került intenzív osztályra, és kevesebb embert kellett intubálni, valamint nőtt azoknak a száma, akit hazaengedhettek a kórházakból, mondta a kormányzó.

Ugyanakkor arról is beszélt, hogy New York államban a kórházak lehetetlen terheléssel szembesülnek."Nem az számít már, hogy mennyi kórházi ágyunk van, hanem az, hogy mennyi lélegeztetőgépünk és egészségügyi személyzetünk van, és ez okozza a problémát" - mondta Cuomo, aki már korábban is beszélt arról, hogy vasárnapra elfogyhatnak a szabad lélegeztetőgépek New Yorkban. Az amerikai hadsereg egyébként vasárnap bejelentette, hogy ezerfős egészségügyi személyzetet küldenek New Yorkba.

A New York-i mentősök szakszervezetének elnöke szombaton osztotta meg a CNN-nel, hogy szinte már háborús üzemmódban dolgoznak.

