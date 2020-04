Ezer dollárba kerül New Yorkban, ha valaki megszegi a közösségi távolságtartást

A koronavírus-járvány amerikai áldozatainak fele New Yorkban van, de jött néhány biztató adat is.

Az Egyesült Államokban New York állam van a legnehezebb helyzetben a koronavírus-járványt tekintve, ezért Andrew Cuomo új intézkedéseket vezetett be, és arra kérte Donald Trumpot, hogy a New York városánál dokkoló kórházhajón koronavírusos betegeket is kezelhessenek.

New York államban már közel 131 ezer koronavírus-fertőzöttről tudnak, közülük 17 ezren állnak kórházi kezelés alatt, és az áldozatok száma is magas, 4758 halottról tudnak. A sok áldozat miatt már azt tervezik, hogy közparkokban, tömegsírokba temetik el az elhunytakat. A kórházi ellátórendszeren nagy a nyomás. Hogy ezt csökkentsék, már korábban behajózott New Yorkba a haditengerészet USNS Comfort nevű kórházhajója. A hajó azzal a céllal érkezett, hogy a kórházakból a nem koronavírusos eseteket vegye át, Cuomo viszont most azt kéri, hogy koronavírusosokat is kezeljenek ott. Szerinte ez nagy segítség lenne államának. Emiatt már meg is kereste Donald Trump amerikai elnököt is. Az ezer főt ellátni képes hajó egyébként készen áll a koronavírusos betegek fogadására, ha Trump úgy döntene, hogy engedélyt ad.

Cuomo néhány kedvező adatot is felsorolt sajtótájékoztatóján, szerinte sikerült ellaposítani a járványgörbét, de azért még van mit tenniük. A kormányzó meghosszabbította a szüneteltetési törvényt, így április 29-éig zárva maradnak az iskolák és a nem alapvető cikkeket árusító boltok is.

A kormányzó szerint a közösségi távolságtartás miatt sikerült lassítani a járványt, mostantól viszont erre is szigorúbb szabályok vonatkoznak, aki megsérti a direktívákat, tehát túl közel megy a másikhoz a korábbi 500 helyett 1000 dolláros büntetést kaphat. A hatóságokat is arra kérte, hogy agresszívabban tartassák be ezeket a rendelkezéseket.